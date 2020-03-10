日本决定修改法律 将发布新冠紧急事态宣言？

日本政府10日在内阁会议上决定了《新型流感等对策特别措施法》修正案，决定此修正案的目的是在新型冠状病毒疫情进一步扩大的时候，使发布紧急事态宣言成为可能。政府当天把修正案提交国会审议。

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此法案将于2月13日在议会得到通过，若政府发布紧急事态宣言，可以限制私权行使。

修正案通过以后，将把新冠病毒感染症加入2013年施行的《新型流感等对策特别措施法》。

在这一法律中，发布紧急事态宣言的条件是：1、有可能对国民的生命、健康发生显著的重大损害；2、如果感染症发生全国性的急速蔓延，给国民生活和经济带来重大影响或有这种可能。

到10日为止，日本的感染者已达1220人以上，感染人数已达111人的北海道已经在2月28日发出紧急事态宣言，而爱知县感染者已达86人、东京都达64人，法律通过后，如果感染继续扩大，首相将发出全国性新冠紧急事态宣言。

如果发出紧急事态宣言，首相可以通过自治体首长实行以下的措施等：

○除工作和食物采购等必要的场合，对外出要进行自我约束。

○发出限制或停止学校和保育院等的使用劝告或指示。

○发出限制或停止许多人汇集的电影院等娱乐设施的使用，和举行活动等。

○向医药品和食品的生产、销售、运输企业卖主等发出收购的请求、实行征用或保管的指示。

○请求铁路和日本邮政的运送紧急物资。

○为了开设临时的医疗设施的，对土地和房屋的征用。

○采取防止与国民生活关系紧密的物资价格高涨和供应不足的措施。

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