林郑拒对大陆封关但拟限制多国旅客入境因有“五宗”输入个案

一直拒绝对大陆入境人士封关的特首林郑月娥，10日早上会见记者时呼吁港人如飞必要，“不要外游”。她说她正“知会”多国领事，争取在今日宣布对更多国家或地区“封关”，扩大围堵范围。她说，香港已录得5宗从外国输入的确诊个案，“香港目前正转向注意其他国家的疫情情况”。

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此外，自去年年底武汉爆发病毒以来，香港卫生署终于在传媒多番压力下9日公布“强制检疫令统计资料”，披露目前有超过2万人正接受强制检疫，当中非港人有3396人。

林郑月娥10日早上出席行政会议前见记者，在开场发言时表示，大家关注武汉肺炎疫情的焦点，应由内地转至外国，因现时已有逾百国家或地区有确诊个案，当中15个国家的确诊个案多过香港，不少更破千宗。她又指，香港已录得5宗因外游而输入的确诊个案，呼吁市民如非必要“唔好（不要）外游”。

她又透露正“知会”多国领事，争取在今日宣布对更多国家或地区“封关”，扩大围堵范围，但她没有点名哪些国家的旅客将会遭到香港尝以闭门羹。在中国宣称国内疫情正在“减缓”之际，多个国家的疫情却转趋恶化，当中包括南韩、伊朗、意大利等。

香港保安局目前因应疫情已向伊朗、意大利北部三个区以及南韩发出红色旅游警告，而遭到黄色旅游警告的国家则包括法国、日本、菲律宾、巴林、比利时、马来西亚以及以色列等。红色旅游警告代表“如非必要，避免前赴”；而黄色警告则代表“留意局势，提高警惕”。至于最高级别的黑色警告，代表“不应前赴”。目前只有叙利亚因为内战关系而被列为这个级别。

此外，自港府在2月8日起实施强制检疫以来，政府在传媒多番追问下，一直未公开检疫令执行的实际数字，直至到3月9日才终于公布“强制检疫令统计资料”，当中仅3月8日一天，已有超过 2000人要强制检疫，大部分在家居检疫，其中383人不是香港居民。而截至 3月8日下午2时，正强制检疫的总人数为23552人，非港人有3396人。

根据卫生署数字，3月8日署方发出2006张检疫令，其中383人不是香港居民，当中11人在酒店检疫，其余均为家居检疫。香港居民则有1623人，当中15人在检疫中心，33人在酒店，其余在家中。

而截至3月8日下午2时，有效检疫令的数目23552张，当中非香港居民3396人，126人在酒店检疫，其余均在家中，没有人在检疫中心。

而接受检疫的香港居民则有20156人，当中314人在检疫中心，577人在酒店检疫，其余均为家居检疫。

香港自2月8日起实施强制检疫令，曾到访大陆人士要强制检疫14天。食物及衞生局副局长徐德义早前表示，每一个14日潜伏期循环中，约有 1 万至 2 万人要检疫，而家居检疫的制度需靠自律。他又指，所有接受检疫的人都会用手机软件定位，当中约 1 成人会配以手环，追纵是否有离开检疫范围，亦承认有人士曾因“个别情况”离开范围。

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