欧盟27国领导人视频会议称 全力抗击新冠病毒疫情冲击

欧盟27国领导人周二举行视频会议称，欧盟将尽一切努力抗击新冠病毒疫情冲击。与会的法国总统马克龙表示，斯洛文尼亚等国关闭与疫情严重国家意大利边界是“一个很不好的决定”。

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欧盟27国周二举行的视频会议决定，启动总值250亿欧元的投资基金用于抗击新冠疫情。欧盟并容许各成员国采取灵活的财政政策在应对疫情造成的经济公共卫生领域的冲击。

欧洲理事会主席米歇尔主持27个成员国的视像会议后表示，欧盟准备使用所有必要手段，包括放宽对成员国的援助规定，协助公司保持流动性，对欧盟的公共财政限制容许作弹性处理。

欧盟委员会主席冯德莱恩也表示, 欧盟将启动250亿欧元的投资基金，即时发放75亿欧元舒缓新型冠状病毒对经济的冲击。

法国总统马克龙表示，欧盟领导人同意采取所有必要措施，避免病毒疫情引发的金融和经济不稳。马克龙说，欧洲团结一致，共同经历由疫情造成的一次“特殊危机”。他说，我们必须要采取相应的应对行动。 与会的法国总统马克龙表示，斯洛文尼亚等国关闭与疫情严重国家意大利边界是“一个很不好的决定”。

欧洲多国暂停对意大利海陆空交通。意大利邻国斯洛文尼亚关闭和意大利的边境；马耳他关闭南面的边境，暂停所有来回意大利的航班，拒绝意大利邮轮进港；奥地利也禁止来自意大利的人士，但不包括本国公民及持有医生开出健康卡的人士。

另外，奥地利， 英国，爱尔兰和德国纷纷向国民发出旅游忠告，不要去意大利，已在当地的国民尽快离开。

多间主要欧洲航空公司包括英航和法航，分别暂停或削减往返意大利的航班。葡萄牙和西班牙暂停和意大利的直航班机。欧洲最繁忙的航空公司瑞安航空周六起取消所有往返意大利的国际航班，直到4月9日。

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