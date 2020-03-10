访问主要内容
中国
法国
港澳台
栏目检索
中国/泉州酒店坍塌/新冠病毒

泉州酒店坍塌至少20人死 10人被困 酒店被指违规改建

发表时间：

福建泉州市鲤城区常泰街道南环路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔离安置楼2020年3月7日晚7时15分发生坍塌
福建泉州市鲤城区常泰街道南环路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔离安置楼2020年3月7日晚7时15分发生坍塌 © 网络照片
作者： 古莉

福建泉州酒店坍塌3天后，中国官方3月10日表示已有20人死亡，10人仍然被困。这座7层楼酒店被用来隔离与新冠感染者接触过的人，观察他们是否感染新冠病毒。坍塌时一楼正在施工改造。

广告

福建泉州的欣佳酒店在 3月7日晚19点刚过突然坍塌，被隔离在内的大约70人惨被砸在废墟下面。据中国应急管理部副部长尚勇3月10日在北京记者会上表示，截至今早9点，“已救出61人，其中20人死亡、41人受伤，仍有10人被困。”他并说，救援工作仍在进行，有800人参加搜救。正在使用各种科技手段探测生命迹象。

尚勇表示，据初步调查，泉州市欣佳酒店涉及多次违规改建，这次楼体倒塌是一起安全生产责任事故。待救援结束后，将全面展开事故调查，迅速查明原因，严格依法依规追究事故责任人相关责任。

另据多个中国媒体信息，这个酒店位于泉州鲤城区，建筑面积约7000平方米，属于钢结构，始建于2013年，2018年改造成为酒店，有60多间客房，出事时正在施工装修，施工人员打电话告诉楼房业主杨XX，正在作业的一楼房屋一根柱子发生变形。三四分钟后，楼体便整体坍塌。楼塌后，65岁的业主杨XX已被警方控制。

 

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

免费下载

页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。