泉州酒店坍塌至少20人死 10人被困 酒店被指违规改建

福建泉州酒店坍塌3天后，中国官方3月10日表示已有20人死亡，10人仍然被困。这座7层楼酒店被用来隔离与新冠感染者接触过的人，观察他们是否感染新冠病毒。坍塌时一楼正在施工改造。

广告 继续浏览后续

福建泉州的欣佳酒店在 3月7日晚19点刚过突然坍塌，被隔离在内的大约70人惨被砸在废墟下面。据中国应急管理部副部长尚勇3月10日在北京记者会上表示，截至今早9点，“已救出61人，其中20人死亡、41人受伤，仍有10人被困。”他并说，救援工作仍在进行，有800人参加搜救。正在使用各种科技手段探测生命迹象。

尚勇表示，据初步调查，泉州市欣佳酒店涉及多次违规改建，这次楼体倒塌是一起安全生产责任事故。待救援结束后，将全面展开事故调查，迅速查明原因，严格依法依规追究事故责任人相关责任。

另据多个中国媒体信息，这个酒店位于泉州鲤城区，建筑面积约7000平方米，属于钢结构，始建于2013年，2018年改造成为酒店，有60多间客房，出事时正在施工装修，施工人员打电话告诉楼房业主杨XX，正在作业的一楼房屋一根柱子发生变形。三四分钟后，楼体便整体坍塌。楼塌后，65岁的业主杨XX已被警方控制。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅