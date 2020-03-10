法国新冠确诊增至1784例 马克龙：“我们处于疫情的初始阶段”

面对越来越严峻的新冠病毒疫情，法国进一步加强防控措施，动员征召“后备役”医护人员。法国总统马克龙表示：“我们处于这场疫情的初始阶段”。据法国卫生部周二晚间发布的最新统计，法国新冠病毒感染确诊1784例，死亡33例；一日新增372例。

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马克龙周二前往位于巴黎Necker儿童医院Samu 15紧急呼叫中心，该中心每天平均接受6000个咨询电话。马克龙表示，（面对疫情）法国是有备而来的，“我们是提前做了准备的”。马克龙宣布将着手“医疗储备”，征召医疗界人士参加防疫工作。包括退休不满5年的医护人员，以及医科大学的学生们。

而随同马克龙一起视察15 紧急呼叫中心的法国卫生部长韦兰表示，法国目前的仍然处于疫情防控的第二阶段，不过在病毒蔓延的地区加强了防疫措施。他说，“我们提前做出准备，采取相应措施。我们也关注其他国家的情况，特别是我们会向专家们广泛征询意见。”

据韦兰部长表示，150间医院已经准备就绪，随时准备执行“白色计划”。每天新冠病毒检测大1000例。为了加大监测力度，政府特准相关实验室周日继续营业。

据法国卫生部周二晚间发布的最新统计，法国新冠病毒感染确诊1784例，死亡33例；一日新增372例。法国卫生部总干事萨洛蒙表示，在感染新冠病毒者中，86人情况危急。33名死者全部为成年人，其中23人年龄超过75岁。萨洛蒙还表示，到目前治愈率大98%。

法新社报道，法国文化部长确诊感染新冠病毒后，法国总统府爱丽舍宫加强总统及幕僚的健康保护措施，包括减少来访人员及会议等。不过据法新社刚刚报道，马克龙周三将主持在巴黎举行的纪念恐袭遇难者日活动。

法国司法部长尼古拉 白龙贝周二新冠病毒检测结果呈阴性，没有感染新冠病毒。

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