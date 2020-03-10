疫情愈加严重 意大利10日起全境封锁

意大利政府周一晚间下令，周日起执行的封城令扩至全国，此禁令有效期一直到4月3日。

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意大利总理孔特凌晨颁布政令，将周日颁布的北方重灾区封城令扩至全国。封城期间，严格限制人群流动，禁止集会。

周日起实施的封城令只针对四分之一人口，现在扩至意大利六千万人。禁令规定在意大利全境，在所有公共场所或向公众开放的场所禁止举行集会。

意大利由此成为全球第一个全境严格实施封城禁令的国家，以此拦阻新冠疫情泛滥。新冠疫情已在意大利造成463人死亡，确诊9172人，比前一天猛增1897人，死亡案例比前一天猛增97人。

意大利总理孔特同时宣布取消全意大利所有体育赛事，意甲足球冠军赛取消。取消意甲足球冠军赛历史上发生过一次，当时是第一次世界大战期间的1915年。但政令规定，国际组织组织的赛事仍可进行，但必须闭门比赛。

意大利总理孔特说，“我签署的禁令可以简括为：“我不出门”，“意大利半岛不存在红区，意大利全境全部变成保护区”。

不过，意大利的“软性封城”与中国武汉的强制性封锁截然不同。意大利是以公民自律为基础，居民如有需要在城市间旅行，可在意大利卫生部网站下载一份“自主授权书”，填写自己是因为工作、探亲、就医、返家等理由而出入城市。遇到警察盘问时，只要出具这份授权书即可通关。

根据禁令，意大利学校停课延长至4月3日，博物馆、体育馆、游泳池、剧院、文化中心统统关闭。夜店、舞厅、游乐场、电影院全部关闭，禁止举行婚礼、葬礼等仪式，暂时中止教堂内的弥撒及其他宗教活动。

意大利境内餐厅和酒馆营业时间限时为上午6时到晚上6时。营业时必须遵守“人与人保持一米以上距离”的规定。商店可以营业，但需遵守人与人维持一米距离的规定。无法达到要求的小商店则必须关闭，大型购物中心，市场中假日关闭，商店应限制入店人数，避免拥挤。

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