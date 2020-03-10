警察屡视记者如“暴徒”有线电视女记者被推倒地受伤

香港警察从去年反修例运动开始，已视现场采访的记者“碍手碍脚”，并多次对记者动粗，包括撕开记者口罩近距离朝面部喷射胡椒雾，又用粗口斥骂记者是“垃圾”，到了最近更是变本加厉，记者在听从警察指挥后退当中，仍然遭到警察故意喷射胡椒雾，而日前有线电视一名女记者更被警察推倒在地受伤。警方虽然已经致函道歉，但有线电视拒绝接受。不过香港特首林郑月娥10日早上却为警察开脱，声称事件在“电光火石”一刻发生，并非蓄意。

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在3月8日当天，至少有三个记者遭到警察横蛮对待，除了上述有线电视女记者之外，NOW电视以及立场新闻的记者都分别被警察近距离喷射胡椒雾，NOW电视的新闻视频还记录到警察斥骂记者是“垃圾”。

香港记者协会9日晚上于面书上向林郑月娥发公开信，指过去9个月，无数新闻工作者在采访警民冲突事件时受辱、受伤，而绝大部份施暴者是前线警务人员。记协指早前已就此发出无数声明，但所得的回覆都是陈腔滥调。林郑月娥10日早上的几句话，相信已经是对警察受到指责的官方回应。

事发3月8日晚上，将军澳有人发起为坠楼学生周梓乐举行和平悼念活动，但仍遭到警方镇压，数百人被困封锁线，有线女记者更被防暴警察推跌倒地。有线新闻报道，接近9日凌晨12时，该台女记者游俊华在尚德邨采访途中，一名防暴警员跑到她后面，伸出盾牌向她背部推一下，记者随即向前仆倒，头部落地，即时感到晕眩及出现耳鸣，接受急救治理，头部后方红肿有痛楚。报道指出，事发时女记者有穿记者反光衣，及戴有记者标示的头盔。

据有线电视报道，警察公共关系科9日晚上致函有线新闻，对事件感到抱歉，指经初步了解，涉事警员驱散期间不慎撞倒记者，并非蓄意。有线新闻对警方解释表示不能接受，要求警方尽快主动调查事件，交代涉事警员身份，和公开交代调查结果。

有线电视又在面书发声明，指片段清楚显示记者当时与警方向同一方向前行，背后原本并无任何警员，但有防暴警察突然“横切”走到记者背后用盾牌推撞，令她在毫无防备下向前跌倒受伤。警员事后不顾而去，而警方的回应回避了具体事实，只作一般性回覆，有线新闻表示极度遗憾。

然而林郑月娥10日出席行政会议前回应指，警方已致函有线表示歉意，相关警员并非蓄意推撞，她认为警方不可能在电光火石间，周详计划行动，呼吁市民谅解。她相信随着社会关注，警方高层应深入了解事件。

据现场直播片段所见及现时目击者所指，事发时一批防暴警员突然在尚德附近空地跑向一个方向，现场传媒便随警员方向跑去，当时女记者先被人撞了一下，但未有倒地，其后却被人从后再大力推倒在地，而涉事推人的防暴警察及其他警察均没有理会她，只继续向前跑，最后她由其他传媒及义务急救员扶起，接受治疗后未有送院。

警方指，昨晚在将军澳广明苑一带有未经批准的公众活动举行，现场人多混乱，警方从网上一些新闻片段见到有记者于警方行动时受伤，对此表示慰问。警方称尊重传媒采访自由和权利，已加派传媒联络队到现场提供协助，在场人士（包括传媒工作者）应留意警员指示，保持适当距离，既可避免阻碍警方的执法行动，亦可免却自身受伤。如传媒工作者因不满而作出投诉，投诉警察课及监警会会处理。不过所谓的警察课忽然监警会都是“自己人查自己人”，被指庇护警察多于检举不法警察。

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