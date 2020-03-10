香港民主运动是否继续？

半年前发生8.31香港警方在太子地铁站镇压示威者事件，不少市民在2020年3月初纪念。而就在2月底，香港警察逮捕壹传媒创办人黎智英以及另外两名民主派社运人士，随后释放，他们等待审判，请看France24报道香港民主运动是否会继续。

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中国爆发新冠肺炎疫情，香港受到影响，中国大陆和香港都在储存粮食和寻找口罩手套等防护装备，因此近期在香港街头少见示威。

在2月底香港警察逮捕壹传媒创办人黎智英以及另外两名民主派社运人士，因为他们在8月参加香港示威游行，港府此举也重新唤醒香港民主运动。

本台香港特约记者甄树基报道，在2019年8.31警方在太子地铁站镇压示威时，闯入车站禁止记者进内然后无差别在车站和车厢内施放催泪弹和挥棍殴打示威者与乘客，造成多人受伤，事后更因入院伤者人数前后出现矛盾引发有人被打死的传闻，事发至今到3月份已经半年，香港当局不但没有交代调查结果，港铁当局甚至拒绝交出当晚的闭路电视视频，不少市民趁着昨天8.31半年纪念日特备鲜花到车站悼念事件，警方多次干预并拆除车站外的“祭坛”，后来更引发成警民冲突，警方一如既往大放催泪弹驱散群众，其中一名“落单”警察更慌张拔出实弹真枪指向记者和人群。

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