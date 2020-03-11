世卫组织宣布新冠疫情构成全球大流行

世界卫生组织周三宣布，12月份爆发于中国武汉，在全球范围内感染超过11万人的新冠病毒疫情已发展成“全球大流行”。

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新冠病毒疫情目前在中国以外迅速蔓延，最近两周，中国以外感染新冠疫情人数猛增13倍，疫情波及国家暴增三倍。

星期三，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的新闻发布会上说，“我们对疫情快速传播的水平以及许多国家不作为的严重程度十分关切”，因此，世界卫生组织认为，现在可以确定新冠病毒疫情已构成全球大流行。

谭德塞进一步表示，把目前的情形描述为全球大流行并不能改变已有的对新冠病毒的评估，也并不会改变世界卫生组织的既有行动，也不会影响所有国家做应该做的事。

谭德塞估计，在未来数周，确诊人数、死亡病例，以及疫情波及国家都将继续增长，但他再次呼吁，所有国家必须采取紧急行动，控制这一已造成4000多人死亡的疫情传播。

世卫组织总干事强调，为了控制疫情，各国必须采取更勇敢的行动。

新冠病毒12月份出现在中国，目前已蔓延至除极地之外的所有大陆。

世卫组织公共卫生紧急计划执行主任莱恩则表示，伊朗和意大利处在抗疫最前线，两国正在遭受苦难。他认为，其他国家也将经历同样的处境。

莱恩称，伊朗目前最缺的是支持呼吸系统的器具，缺少氧气瓶。世卫组织总干事谭德塞认为，伊朗已尽了全力，伊朗需要许多医疗设备。世卫组织正在设法予以支持。

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