中国新增输入病例占四成  意大利返浙6人涉瞒病被调查

中国武汉去年12月爆发的新冠病毒疫情出现逆转，境内病例大幅减少，反流病例占比增加：在今天中国卫健委宣布的24个新增确诊病例中，10个是境外输入病例，占比41%。从意大利返回浙江的6人因涉隐瞒病情被警方立案调查。

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据中国卫健委今天报告，截至3月11日0点，中国内地24小时内报告的新增死亡病例22例（都在湖北），新增确诊病例24例，其中10例是境外输入病例，（北京6例，上海2例，山东1例，甘肃1例），累计境外输入确诊病例升79例。此外，在44个新增密切接触者当中，有境外输入26人。

据路透社报道：在北京新增的6个境外输入确诊病例当中，5例从意大利输入，1例从美国输入。但该报道没有透露这6人的身份和其他情况。

据中国证券时报报道，之前有8名从意大利返国的华人都确诊新冠肺炎，其中6人被青田公安宣布立案调查。他们涉嫌妨害传染病防治罪。青田公安微信号3月10日宣布，经查，王某某、叶某等6人均在意大利同一家餐馆工作，回国前出现咳嗽、头痛、发热等症状，近期分别从意大利返回青田，相继被确诊为新冠肺炎病例，入境时未按规定如实申报健康状况，涉嫌违反了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国传染病防治法》，目前该案正在进一步调查中。

该消息说，浙江目前共有境外输入病例10例，其中8例是从意大利返回的青田人，都与王某某有关。王某某是31岁的女性，返国前在意大利打工。据丽水市卫健委3月2日通报，王某某26日晚从米兰（SU2415H航班座位号17C）出发，经莫斯科（SU206H航班座位号22F）转机，于27日22点到达上海浦东机场，随后包车于28日上午8时抵达青田县，被直接送往青田县集中隔离医学观察点。3月1日新冠病毒核酸检测阳性，目前在青田县人民医院隔离治疗。

另外新增的7个意大利输入病例中，有1人从米兰(LH0273航班)经德国转机（CA0936航班）返上海，包车于2月29日24时到达青田。这7人均于3月2日新冠病毒核酸检测呈阳性。但当局没有透露其他从意大利返国的华人的国际航班及所涉国家。

武汉疫情爆发以来，中国内地累计死亡病例3158例，累计确诊病例80778例，累计境外输入病例79例（中国卫健委3月11日报告数字）。

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