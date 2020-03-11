习近平到武汉 当局讨好要复工 百姓喊着要吃肉

习近平此次武汉视察，除了接见了官方挑选的社区人员，没有面对面同民众，同医护，同病患接触，但地方上惊动很大，当局害怕再出“假的，全是假的”那样的尴尬事，在习近平可能经过的小区和街道居民人家“一户一警”。但是纰漏还是出了一些的。

广告 继续浏览后续

此处仅举两桩，一桩大约是为了投其所好，在御驾亲征之日报纸放风，湖北潜江市次日“复工复产”，没料到次日被迫撤销；另一件是千防万防，还是发生了居民发出“我们要吃肉”，“看他敢不敢过来”的呐喊。

复工令朝令夕改

习近平访问武汉当日，武汉所在地湖北省潜江市传出一个好消息，『潜江日报』3月10日报道，市政府宣布从11日起“全面复工复产“，“全面恢复生产生活秩序”。

”从3月11日10时起，除市域内高速公路、国省干线和农村公路对外通道设立综合防控点外，撤除市域内所有内设交通管控点，恢复正常交通秩序。从3月12日8时起，逐步恢复市域内农村客运、公交客运、出租客运以及渡口码头（跨市域渡口除外）。”

北京日报公众号长安街知事立马撰文捧起“防控效果比较好，确诊人数处于全省倒数第二位”。然而11日通告正式公布两小时后，却又急急撤销。

撤销时说话的语调完全变了，“全市继续实行严格交通管制、人员管控，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。”这是习近平最近不断使用的语言，然而“复工复产”也是习近平最近不断使用的语言，给人感觉潜江想讨好，讨歪了。

湖北日报称，潜江仍在湖北省12个高风险地区之列。官方发出的信息很矛盾，据指，“湖北此前已经根据疫情疫情风险等级，将全省76个市县划分为高中低风险区，其中武汉属于高风险区。但作为此次疫情爆发源头，且目前依然有新增病例，武汉受到更加严格的管控。”

但是，尽管风险很高，根据湖北省政府官网称，武汉公交行业的工人和医疗物资及日常必需品行业的工人将可以复工。

习近平既要抗疫，又要复工，基层似乎有点无所适从。

武汉居民：“我们要吃肉”

习近平10日到访武汉，保安措施极其严厉，除了楼顶布满狙击手，预计习近平经过社区临街人家中每户进驻公安，采取“一户一警，户户入警”。当地居民朋友圈讨论，官家害怕再发生孙春兰副总理两日前视察时楼上居民高喊“假的，全是假的”那样尴尬的场面。故此，小区倍加防范，习近平路过，也没有见到几个真正的群众，都是隔街相望，隔空瞭望。

管理那么严，竟然还有小区居民当着警察面，拉起“我们要吃肉”的布条。一段社交媒体流传的视频显示，数名民众带着口罩举起白色布条，第一行写着所在社区名字：“新龙和苑”，第二行写着“我们要吃肉”的大字，上面还有许多人的签名，从社区内走向已被警察封锁的社区门口。

画面显示，人群一边打着横幅前进，一边说着“看他敢不敢来看了”，“不敢看，就这里，让他们来看”，“让他们看到我们的旗子看看，举高点，我们要吃肉”。视频显示，社区门口警察，举起摄影机拍摄。这段最初在微信上流传的视频已被删除，但在推特等社交平台上，仍然能够看到视频。有人评，打横幅的，胆子大，习近平没看见，没听见。

习近平当日没有去这个小区，习近平去的那个小区名叫东湖庭院社区，他还去了另外一个地方，那是军方管理的火神山医院，习近平到底进去没进去这座医院网上有很多猜疑，因为根据央视的画面背景分析，有点对不上。不过，进去也好，不进去也好，习近平只是隔着屏幕“看望”医护人员和患者。

有网民多嘴，“隔屏看望，其实在北京就可以了，用不着这么辛苦，跑到武汉。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅