意大利单日新增确诊2313例 孔特宣布拨款250亿欧元抗疫

中国以外疫情最严重的意大利，最新统计显示，周三新增确诊2313例，累计确诊一万2462例，累计死亡827例。意大利已全国封城，总理孔特宣布拨款二百五十亿欧元，协助社会抗疫并减轻对经济的打击。措施包括延迟家庭和企业交税等。

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意大利总理孔特周三表示，将拨款250亿欧元对抗新冠肺炎疫情。意大利的新冠病毒肺炎疫情严重程度仅次中国。孔特表示，紧急拨款250亿欧元款项不会全部立即投入使用。孔特并表示，考虑在疫情最严重的北部伦巴第实施更严格的措施。包括关闭不必要的企业，暂停公共交通服务。

据称，北部伦巴第大区共有7280例确诊病例，是意大利国内疫情最严重的地区。全国死亡病例中约有2%年龄在50岁至60岁之间，其余死亡病例年龄都在60岁以上。

在此之前，意大利政府本月5日公布金额高达75亿欧元的紧急应对方案。 此外，在北部富裕地区伦巴第大区医院病床和医疗物资严重短缺，甚至清空好几间病房治疗病患，医生也面临优先救谁的艰困抉择。在感染病毒人数持续攀升下，意大利各大医院紧急增加加护病房的病床。也有医院将手术室改成加护病房，已精疲力竭的医生相互轮班。 在病床和呼吸机不足情况下，麻醉师和医生必须为谁优先接受治疗做出困难决定。当局甚至下令，将稀少医疗资源留给最有机会存活下来的病患，这意味相较于年纪较长或已存在健康问题的患者，年纪较轻和健康的患者将优先获得治疗。

意大利政府6日通过新命令，紧急从各地征调2万名医护人员，并动员退休医护、刚毕业的医学生投入抗疫。 此外，意大利也开放以其他方式增加医疗人力，包括短期雇用任务型专家，延长特殊专科医师的工作时间，呼吁退休医师回归岗位，招聘志愿义工，而刚毕业尚未分专科的医学生也将被分派到各医院协助。 意大利政府要求，各地卫生机构立即扩增呼吸治疗的病房与仪器，预计将全国的呼吸重症监护室扩增50%，从原本的5000床扩增到7500床，各医院的肺部治疗部门和传染病治疗部门将增加一倍。

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