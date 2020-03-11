意大利武汉化了 西方陷落了 胡锡进与网民唇枪舌剑

『环球时报』总部胡锡进终于等到一个拿中国与欧美一比高下的机会了，他等不到中国完胜，不去设想惨重的经济后果，付出的超级人道代价，而且，疫情也远远没有根除，胡锡进不管这些，用网民的话说，“今天老胡比较高兴 ”可网民的兴致远不如老胡那样勃勃。

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胡锡进10日在微博发出一片长长的博文，“第一个没想到是SARS的场景能在武汉重演。第二个没想到是，中国能以举国动员的方式迅速把疫情治住。第三个没想到是，疫情能够以这样的烈度在全球蔓延，西方国家会一个接一个中招、陷落。”

字里行间，掩饰不住得意，老胡没想到啊没想到。茂哥不反对老胡庆祝胜利，但是：“要不是最开始那批官员贻误战机，我们会胜利的更快！” 南方公园er ：“第二个没想到，应该是没想到又他妈的瞒报了。” 吉吉的漫长岁月 ：“疫情还没完全结束胜利，就开始盲目自信唱赞歌的感觉了。” mengxe188 ：“疫情不息，赞歌不止。一词一字都要往主子脸上贴金，老胡我好累😭啊！”

不是好多人指责当局最初隐瞒疫情，让人民付出巨大的代价吗？老胡一语带过：“结果是全都付出了代价，或者正在付出代价。”而且武汉和湖北略高一筹，封城封省也不至于像意大利那样啊。老胡轻描淡写中国人付出的代价，且拿意大利对冲，网民并不认账：

黏黏糊糊一辈子：“果然到了中间，就开始吹了。我们的代价如此惨重，而这不是个比惨的游戏，是几万人患病，几万个家庭的痛苦，14亿人的煎熬。多看看我们自己的问题吧，从正月初一骂到后来，都骂不动了。不改变，下次疫情也不远。“松岛菜康：“没有封嘴何来封城，一句不会人传人害得多少亲人人阴阳两隔！认真吸取教训吧，避免这种人祸再来光临！好好一个春节害得哪都不能去，更不用说旅游退款损失了！”

老胡继续比：“武汉和湖北经历了空前的‘封城’‘封省’，正常的再不祥和稳定也不至于这样啊。意大利10日起全境‘封城’，人们的自由受到前所未有的限制，哪都别去了，而且把守路口的不是警察，是荷枪实弹的军队。音乐会没了，意甲联赛没了，连亲属探监也禁止了，囚犯们暴动也没用。美国股市在经历了上周的惨跌之后，本周第一个交易日道琼斯又狂泻2000多点，创下历史记录，真是跌得美国人肝都颤了。”

意大利的确疫情严重，很惨，一点不假，但真需要庆幸啊。而且单就封城而言，也没有像胡锡进所说的那么可怕。意大利是柔性封城，只要自己下一份说明即可走动。这一点相信有脸书，有推特特权的老胡一清二楚，但他需要编段子，把别的国家说的比中国更不自由，甚至出动荷枪实弹的军队。至于美国股市暴跌，确实是2008年金融危机以来罕见的，但是，老胡想到否，美国股市暴跌产生的效应，对已经处于惨淡经营的中国经济会产生何种冲击波，这个世界是连着的时候，尤其是经济，别急着为美国股市暴跌高兴。

和西方比，中国胜在哪里？老胡说，“如果比吹哨和最初的警惕性，那么可以说各国都输了。怎么办？只能比战疫，比控制力”。就是说西方也像中国一样，一开始都在隐瞒，这是没有言论自由社会生活久了的习惯性联想。老胡倒是说出另外一个实情，就是比控制，中国远远胜出。但网民还是比较关注言论管制的问题。

江子鸭：“其实主要还是最初都没有想到有这么严重，以为几下就扑灭了，那时候换谁在武汉坐镇估计都是这样；另外一个原因就通病了：怕舆情，怕不稳，怕老百姓受不了，无论什么事，首先只想捂住，等火苗大了捂不住了才不得不放出来。”

胡锡进不仅要否认西方，还要把中国控制力取得的成绩排在公认的新加坡之上，说新加坡不过是小国，没有典型意义，韩日两国“半山腰控制”不过如此。老胡还是拿意大利说事：

“意大利已经完全‘湖北化’‘武汉化’，更可惜的是，它无法得到武汉和湖北从全中国得到的惊人增援。意大利显然缺火神山、雷神山医院，也无法一夜变出一批方舱医院，大量轻症患者只能居家自愈，虽有‘封城’，但疫情的社区传播难以阻断。欧洲其他国家的疫情严重程度已经超过了中国湖北以外其他地区的疫情峰值，它们处在该不该全面动员抗疫的十字路口，这种犹豫十分痛苦。美国离疫情最远，但目前形势很不妙，另外对那个国家是否存在‘公开瞒报’有争议，未来情况难以预料”。

意大利是封城了，但自由还在，交通还在运行，出行是得必须遵守规定，但远远没有“湖北化”，胡锡进自己也曾经撰文对许多中国保安人员在实施封城禁令之后追着不戴口罩的人打，抓，捕，扇表示愤怒，怎么全忘了呢？不是老有人批评中国隐瞒疫情吗，老胡得意地暗示， “另外对那个国家是否存在“公开瞒报”有争议，未来情况难以预料。”他指的是美国。

对意大利“武汉化”的问题，网民也有话说：“拖延症重症患者：您嘴里武汉和湖北的代价与不稳定只是封城封省，却根本看不到真正的代价是几千个生命的离去，成百上千的家庭家破人亡吗”。女德：“胡主编一直心系欧美！”罗罗希达：“我们的错误更严重，因为是重复犯错，有萨斯在前，还不汲取教训，再受一遍罪，不可饶恕，不能轻描淡写就过去了，要建纪念碑，要长记性，否则一切还会循环，就不会有什么复兴之路。”

可是网民也知道，老胡这番话，只是内宣，讲给自己人听，要是能让他关心的欧美人知道就好了。余生皆假期：“老胡赶紧把咱们的制度优势，推荐给国外吧！只有您有推特脸书号。”

老胡说，“中国人的反思最彻底”，可是网民感谢国家2011追问：“中国人的反思最彻底，我希望是，只要先回答我一个问题，这次因疫情失去生命的武汉人究竟有多少？都是怎么死去的？做不到这一点，任何所谓反思都是苍白无力的。

老胡比起许多中国人有一个特权，可以登录推特，脸书等等。所以网民叮嘱他，要用好手中的权利。

RofMia：“你有话语权，你能不能说点逆耳忠言呢？下次有大事儿的时候不要犯错了……对医护是心疼，对灭门者是痛惜，对韩红是信任，对良心媒体是感激……此役确实说明集中力量办大事在某些场景下确实比所谓民主自由有执行力，关键是，我们！本！可！以！不必！遭受！这么！严重的！灾难！相对于赞歌，反思更重要！无欲则刚:说一千道一万，其实都是：体制病毒惹得祸！别在封杀舆情舆论了，天塌不下来！重要的是广开言路，真正汲取民情民意，才是当今现代国家的发展进步之要务！”

庆祝胜利？老胡，且慢了。教训还没有汲取啊，而且日后的日子怎么过啊？

勾海星：“俗语讲，再一再二，不能再三再四。进入21世纪后，中国已遭2003年SARS、2019～2020新冠这两次高度类似的冠状病毒袭击。恳请国家卫健委深刻汲取教训，真正把疫情报告防控体系有效建立并运作起来，把下次疫情灭于萌芽！ 也劝告猎食野味的病态人们洗脚上岸，远离蒙昧，靠近文明！ 国人不想再隔离俩月了！”

夜色和白天2：“别比来比去了，把自己的事情办好，我正愁28岁研究生毕业，外科医生，三甲医院，借点钱首付交完，房贷还完工资就所剩无几，我该怎么办，我是不买房子回家工厂干活？”

老胡，听到网民的呼声没？

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