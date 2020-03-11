方方：一旦走到这一步，你还删得过来吗？（3月11日）

这种神圣感几乎来自于一种潜意识的觉悟：保护它，就是保护我们自己。方方 二湘的十一维空间 微信号 erxiang11d

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法广转载方方武汉日记3月10日：

一旦走到这一步，你还删得过来吗？

文／方方

依然是好天气。很舒服的早春阳光。想想此刻空空荡荡的东湖，梅花恐已被前两日的风雨击落。千万树的花海，都只能自娱自乐地度过整个花季。诗怎么说的？花自飘零水自流呀。家里的老狗关了有些时日，不想出去，怎么赶都不愿进到院子，一定要趴在窝里。感觉我自己也是如此，不想出去，就只想待在家里。一些朋友邀约道：疫情过后，来这里休息一阵吧。看大好春光，游青山绿水。换了以往，自然拔腿就去。只是现在，全无想要出门的感觉，不知是不是某种后遗症。

医生朋友继续转达着疫情转好的信息。新增确诊人数已降到20以内，归零指日可待。死亡人数在众医生的尽力之下，也大大降低。唉，更希望零死亡的信息早点到来。湖北省疫情防控指挥部今天发布通告：全省以县域为单位，分区分级分类分时有序推进企业复工复产。这样说来，我们很快就可以恢复正常生活了？

一个朋友（每个朋友都是有名有姓哦。不说出人家名字，也是担心喷子们到处乱喷误伤良民。）早上传给我一张照片，那是武汉中心医院甲乳外科有着几十位成员的微信群，也是去世的江学庆医生所在的微信群。在江医生去世的那天，大家把自己的头像全部换成了一样的黑底蜡烛图，只留下了一张照片的头像，那就是江学庆医生本人。我很感动，同事们这样有情有义。江医生泉下有知，会有一份安慰。

从昨天到今天，中心医院艾芬医生的名字在全网流传。网络封杀已经引发民怒。人们像接力赛一样，删一次，再发一次。一棒接着一棒。各种文字，各种方式，让网管删不尽，灭不完。在删了发，发了删的对抗过程中，保留下这篇文章，变成人们心中一个神圣职责。这种神圣感几乎来自于一种潜意识的觉悟：保护它，就是保护我们自己。一旦走到这一步，网管，你还删得过来吗？

我很难理解网管部门的这种做法。他们删我，一次又一次，我推测因极左扎堆投诉，他们力求维稳，一删了之。这种心理我自己也有，面对烂人闹腾，拉黑了事。可是删人家《人物》杂志写艾芬的文章又是何故？莫非真是害怕被揭老底？这老底会是一个什么底？文章说的武汉中心医院的事，说的正是我们想要问明白的事，说的是到底是谁在什么地方因为什么原因耽误疫情二十天的事，网管们就不想知道吗？疫情从初发到蔓延，这中间的事情不说清楚，武汉人甚至全国人，怎么能过得了这道坎？我相信网管不会莫名其妙去删除一篇文章，它必定是来自某一方面的要求。那么，是谁要求删除的呢？武汉官方？抑或湖北官方？或者……总之，我很难理解，也很难想象。

疫情自去年十二月出现后，过程之中，有太多有悖常理的事，太多违反规则的事，太多不可解答的事。这些东西，我们从最近的各类记者调查中，一点点可以看到了。细节多到令人瞠目结舌，不知道说什么才是。无论官员，或是专家，糊涂也好，渎职也好，疏忽大意也好，敷言塞责也好，事到如此程度，都等同犯罪，必须严处，以儆效尤。所以，我不相信官方会轻易放过，不相信官方会让那些相关责任人，轻松过关。毕竟不追责的结果，最受害的是国家自己，丧失的也是政府的公信力，民心受伤，就更不用说。而此后，各类灾难也会无休无止。因为不做事或是把事做坏，全没关系。自己没责任，国家兜得住。引一句大家熟悉的句子：长此以往，国将不国。

今天，我也专门去查了一下相关条例。其中有一个是：《党政领导干部辞职暂行规定》，也不知道哪年出台的，是否后有修改，我先照录在此吧。规定的第四章为“引咎辞职”。其中第十四条提到：党政领导干部因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故负有重要领导责任不宜再担任现职，本人应当引咎辞去现任领导职务。

而第十五条则更为具体，一为：因工作失职，引发严重的群体性事件，或者对群体性、突发性事件处置失当，造成严重后果或者恶劣影响，负主要领导责任的，应引咎辞职；二为：决策严重失误，造成巨大经济损失或者恶劣影响，负主要领导责任的，应引咎辞职。三为：在抗灾救灾、防治疫情等方面严重失职，造成重大损失或者恶劣影响，负主要领导责任的，应引咎辞职；四为：在安全工作方面严重失职，连续或者多次发生重大责任事故，或者发生特大责任事故，负主要领导责任的，应引咎辞职；五为：在市场监管、环境保护、社会管理等方面管理、监督严重失职，连续或者多次发生重大事故、重大案件，造成巨大损失或者恶劣影响，负主要领导责任的，应引咎辞职；六为：执行《党政领导干部选拔任用工作条例》不力，造成用人严重失察、失误，影响恶劣，负主要领导责任的，应引咎辞职；七为：疏于管理监督，致使班子成员或者下属连续或多次出现严重违纪违法行为，造成恶劣影响，负主要领导责任的，应引咎辞职。八为：对配偶、子女、身边工作人员严重违纪违法知情不管，造成恶劣影响的，应引咎辞职；九为：有其他应当引咎辞职情形的。特将上述规定记录在此。

很显然，引咎辞职是一个正常社会的运转所必须有的事。对照上述九条，湖北省和武汉市，哪些人应该引咎辞职呢？建议相关人员自我对照。其中条款，是否与自己有关。如果不自觉，人们自会开出一份敦促名单，走到这一步，或许就太没意思了。我倒觉得，以后官员们在上位时，首先要懂得引咎，其次要学会辞职。总这么无知无畏并且做错事还死皮赖脸，人民是吃不起这么多亏的。

写到这里，朋友传来南方周末记者的调查报道，题为：《四人殉职，四人濒危——武汉中心医院“至暗时刻”》，开篇即说：中心医院目前还有四位医生濒危。位于一线的杨帆医生强调，这四个人都是包括呼吸衰竭在内的多器官衰竭，并伴有各种不良并发症，“有的全凭外部医疗手段支持、维持生命”。他们分别是副院长王萍、伦理委员会刘励、胸外科副主任医师易凡、泌外科副主任胡卫峰。唉，真是让人深感悲哀。如此情况下，中心医院的书记和院长，还能安心地坐在他们的位置上吗？真的要人大喊一声：如有良知，请带头引咎辞职？！

【作者简介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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