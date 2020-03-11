特朗普将宣布应对新冠病毒疫情一系列措施

美国总统特朗普周三当地时间晚间将发表讲话，宣布应对新冠病毒疫情一系列措施。特朗普在社交网站发文表示，准备动用联邦政府所有必要资源应对新型冠状病毒疫情。

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法新社报道，特朗普在白宫会见各大银行行长后表示，“今晚我将宣布我的决定”。他说，我们将采取一系列的应对措施。在被问及讲话涉及经济领域还是医疗方面时，特朗普说，两方面都涉及到。

此前，特朗普在社交网站发文表示，已经充分准备，动用联邦政府所有必要资源应对新型冠状病毒疫情。特朗普的言论被指试图平息市场对疫情快速蔓延的忧虑。

美国周二确诊人数“破千”，纽约州有地区爆发社区感染，州长宣布设立控制区，阻止疫情扩散。

法新社报道，美国一位高级官员表示，美国zheng考虑对欧洲国家实施新的旅游限制。美国曾下令禁止来自中国的游客进入美国。美国负责安全事务的官员卡西内里（Cuccinelli)周三表示，我们正在考虑如何欧洲各国的问题。他表示，欧洲由于允许内部流通，实际上是一个整体。

两周前，美国国务院提高对意大利的旅游警告级别，呼吁美国公民重新考虑是否前往疫情最严重的意大利旅行。

另有消息人士指，美国国务院应对疫情蔓延已决定，暂停工作人员非必要出差，只批准关键任务的出差。

另外，美国财长姆努钦表示，银行业监管机构正考虑各种可能的短期监管行动，以应对迅速蔓延的新型冠状病毒疫情。他认为没有必要干预金融市场。

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