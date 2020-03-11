皮凯蒂拒绝北京审查 新书仅在台湾香港出版

法国著名经济学家，《二十一世纪资本论》一书的作家托马斯·皮凯蒂Thomas Piketty拒绝接受北京的要求，删除他的新书《资本与意识形态》中有关批评资本主义的内容，新书因而将仅在香港与台湾出版。

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《资本与意识形态》的英文，西班牙语，等多个语种的翻译版正在全球陆续出版，皮凯蒂在书中对资本主义制度运作模式提出了严厉的批评，提议向更加注重保护环境，提高公平分配的参与式社会体制演变，西方自由经济媒体将皮凯蒂称为是“危险的布尔什维克”，然而，令人惊讶的是，恰恰是在共产党领导的中国他的新书遭到了封杀，北京出版部门告诉皮凯蒂：“我们不喜欢您书中有关共产主义与后共产主义社会的章节”，要求作者删除其中有关中国的章节，遭到皮凯蒂的拒绝。皮凯蒂就此向观察网站解释说：“我在书中试图阐述的是俄罗斯，中国，东欧今天已经成为资本主义的最佳同盟国。”“我在书中还是比较尊重中国模式的，对习近平的批评并不超过对特朗普或者荣克的批评。”

皮凯蒂的新书因此将仅仅以繁体版本在台湾与香港出版，对皮凯蒂来说，这一事件本身彰显了中国政权的演变。皮凯蒂2013年出版的《二十一世纪资本论》在中国大陆出售超过60万本，皮凯蒂曾经在中国官媒与阿里巴巴总裁马云进行政治辩论。

观察网站评论说，法国诺贝尔经济奖得主让·替洛尔（Jean Tirole）就是因为中共政权不尊重基本人权而始终拒绝前往中国演讲。

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