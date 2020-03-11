美国新冠疫情恶化 特朗普召开卫生官员会议 议员要求宣布国家进入紧急状态

截至美国东部时间11日零时止，美國的50个州中有37个州加上哥倫比亞特區发现新冠病毒疫情，至少1004人確診，31人死亡。特朗普总统11日在白宫召开卫生官员紧急会议商讨对策，美国国会参议院少数党领袖舒默致信特朗普总统要求宣布国家进入新冠病毒疫情紧急状态。

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白宫官员向媒体透露，特朗普总统已召集政府高级卫生官员参加周三在白宫举行的紧急会议，出席会议的卫生官员包括国家过敏和传染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）、疾病预防控制中心主任雷德菲尔德（Robert Redfield）、国立卫生研究院国防医学研究与开发计划项目主任劳赫（Terry Rauch）、卫生和公共服务部负责疫情防备和响应工作的助理部长卡德尔茨（Robert Kadlec）、政府问责局紧急管理和国家防备总监柯里（Chris Currie），等等。

CNBC援引一位白宫官员的话说，这次会议是“政府对冠状病毒不断发展做出回应的一部分。”

福奇周三说，美国疫情预计会恶化。他说“是的，情况会变得更糟。”

根据约翰·霍普金斯大学的数据，美国所有新冠病例，近一半是在华盛顿州，加州和纽约州疫情也非常严重。全国已经有8个州宣布进入疫情紧急状态，华盛顿州、加州、纽约州正在考虑是否封州。

参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）11日表示，他将要求特朗普总统发布新型冠状病毒疫情国家紧急状态的声明。民主党参议员穆雷（Patty Murray）和皮特斯（Gary Peters）将与舒默联合撰写致特朗普总统的这封信。

CNN称，该声明可能使联邦紧急事务管理署使用超过400亿元的灾难资金，以协助各州和地方政府减少新冠病毒的传播并保护公共健康。

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