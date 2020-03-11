马克龙今晚就新冠病毒疫情发表重要讲话 法国单日新增500确诊

欧洲新冠疫情继续扩大。法国卫生部长奥利维尔·维兰周三晚间表示，法国一日内新增确诊病例500例，累计达2281例，单日死亡15人，累计48人死于新冠病毒肺炎。法国总统马克龙将于周四晚间20点就新冠病毒疫情发表重要讲话。

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法新社消息，据维兰表示，在确诊病例中，105li重症。维兰表示，一些区域有数百确诊病例，另一些区域数十例，病毒尚未在法国全境散播，所以目前我们仍然处于疫情第二阶段。

法国卫生部长并宣布，法国又新增两个疫情感染省，包括科西嘉省和蒙彼利埃东部19个区，这些地区的学校关闭14天，并禁止50人以上的聚会。

法国总统马克龙将于周四晚间20点就新冠病毒疫情发表重要讲话。法国总统府爱丽舍宫在发布这一消息时没有进一步透露细节。

另一个疫情严重的欧洲国家西班牙周三确诊总数急升，达2140例，单日激增500例，死亡累计达48人，其中31例在马德里地区。西班牙卫生部说，由于当地的老人院爆发疫情使死亡率增高。 西班牙政府宣布马德里和北部两个地区全部学校关闭十五天。西班牙并呼吁公司容许僱员在家工作并采取弹性上班时间。

另外德国确诊达1567例，有3人死亡。德国总理默克尔警告，可能会有百分之60%到70%的德国人感染新冠毒，德国政府将采取更多控制疫情的措施，减缓传播速度。

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