默克尔：延缓疫情，以免医疗系统瘫痪

新冠危机在德国继续扩大。德国总理默克尔首次公开而且详细地谈到了政府应对危机的措施。

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据德国《世界报》报道。德国总理默克尔和卫生部长施潘周三就新冠危机共同出席了柏林联邦记者会。默克尔表示，应对新冠危机的中央任务是延缓病毒的传播。目前还没有治疗该病毒的疫苗。专家认为，60%-70%的公民可能会受到感染，老年人和有前期病史的人尤其受威胁，因此，必须以卫生体系不致瘫痪为前提来决定政府的行为。

她还谈到，德国政府拒绝就新冠疫情封锁边境。卫生部长施潘补充说，封锁边境，阻挡不了会发生的事情。

默克尔还呼吁人们在危机时期要有责任心，有团结精神。就人们抢购食品现象，她呼吁人们行动“要适当，适中。”她还对深受病毒危害的意大利表示了关注和团结。

默克尔还表示，德国会采取坚决行动，以减轻新冠疫情给经济带来的损害。她说，欧盟成员国将为疫苗的研制提供支持。柏林政府将拨款10亿欧元用于抗击冠状病毒，并拿出1.45亿欧元资助国际疫苗研究动议组织-流行病防范创新联盟。由于形势严峻，德国财政预算现在不会坚持要达到收支平衡到零。关键是德国能很好地渡过难关。

默克尔还赞扬卫生部长施潘的工作做得很好。

施潘周三早上接受德国广播电台采访时，再次强调要尽一切力量延缓病毒的扩散。他说，德国有2万7千个重症床位，2万5千台呼吸机。这在欧洲属于高水平。但如果疫情突然大爆发，就会出现像意大利的情形，该得到急救护理的病人会得不到急救护理，患者死亡率就容易升高。

默克尔说，德国受感染人数还会上升。而受感染人数确实也在继续上升。根据柏林罗伯特科赫研究所周三公布的数据，德国境内确诊的患者已达1567人，最严重的仍然是北威州，为484人，德国境内三位新冠病毒死者都是来自该州。首都柏林现在也有了90名患者。

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