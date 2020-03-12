世卫组织总干事：新冠疫情是一场可控的全球大流行

世界卫生组织总干事谭德塞周三在日内瓦重申，将全球2019冠状病毒疫情暴发描述为一场大流行不是轻易做出的一个决定。做出这一决定基于两个主要原因：病毒传播的速度和规模，以及一些国家没有以控制这一威胁所需的政治承诺水平来应对这一威胁令人感到关切。

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谭德塞表示，把这场疫情描述为一场大流行并不意味着各国应该放弃，认为各国应该从遏制转向缓解策略的想法也是错误和危险的。相反，人们必须加倍努力。

谭德塞强调，这是一场可控的大流行病。决定放弃实施基本公共卫生措施的国家最终可能会面临更大的问题，给卫生系统带来更沉重的负担，日后则需要采取更严厉的措施来进行控制。 他表示，所有国家都必须在保护健康、防止经济和社会混乱以及尊重人权之间取得平衡。他敦促所有国家采取适合本国国情的综合方法——但需以遏制为核心支柱。

谭德塞呼吁各国采取四管齐下的战略: 至今未受病毒影响的地区继续在各方面做好准备；继续加强检测、预防和治疗工作；减少和抑制病毒传播；积极寻找新方法预防感染，分享各自积累的经验。

世界卫生组织在2月5日曾发出6.75亿美元的募捐呼吁，以加强国际措施，来应对新型冠状病毒疫情。谭德塞宣布，这一战略准备和应对计划已经获得超过4.4亿美元的认捐。

联合国秘书长古特雷斯周四回答记者提问时表示，联合国总部正在采取非常重要的措施，并且正在对局势进行每日、甚至是每小时的评估。 他还表示联合国完全致力于与东道国当局以及州和市政当局合作，成为纽约确保每个人安全的努力的一部分。

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