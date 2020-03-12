反修例运动影响港生拟升学大陆人数下跌有意到台者上升

根据香港一个辅导学生的组织调查显示，持续不断至今的反修例运动下，香港学生考虑到大陆升学的人数下跌，相反考虑到台湾升学者人数却有上升。调查显示，受访有70%学生因政治因素而不考虑到大陆升学，较去年急增37%。

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学友社从去年12月至今年2月访问逾1300名应届中学文凭试考生，发现只有15%的考生考虑到大陆升学，较去年下跌5个百分点，是三年来的新低。但应届考生考虑前往台湾升学则增加到30%，较过去急升一成。

学友社学生辅导顾问吴宝城指，学生两岸升学意欲受去年系受到下半年反修例争议影响，学生选择升学地点更看重政治环境与制度，受访70%学生因政治因素而不考虑大陆升学，较去年急增37%，反观选择到台湾升学，有37%因政治因素而考虑赴台，较去年增两成。

吴宝城指，今次情况与2014年“占中”情况相若，而调查未反映新冠肺炎因素，相信实际情况考虑到大陆升学的学生比例更少。今次调查亦发现学生无论以内地抑或台湾，更多考生考虑留在当地发展，相信考生外地升学之余，亦有在当地工作或移民的打算。

此外，根据苹果日报报道，自从去年爆发反修例运动之后，从去年第三季提早领回“强积金”的人数推测，单季移民人数最高或可能高达8300人，远较政府官方数字为高。

所谓“强积金”是雇员日后的退休金，在政府规定下，雇员和雇主每月都要为雇员的“强积金”合共付出款项，由政府法定机关积金局所管理。目前港人必须待65岁才可自由提取强积金，或在特定情况下方可申请，当中包括移民。根据积金局定义，申请人必须永久离开香港往其他地方居住，并无意重返香港工作或再定居。

报道根据积金局的数字发现，去年第三季以移民为理由提取的强积金，金额达13.98亿元（港币，下同），创下自2014年有纪录以来季度新高，而申请宗数亦高达8300宗，换言之，单季移民人数最高或达8300人，远超保安局早前估算数字。

港府过去一直未有统计港人移居外地数据，仅保安局根据警方批出良民证（无犯罪纪录证明书）和其他资料进行估算，惟申请良民证不一定移民，有机会是海外升学等，故此数字准确度低。按该局最新估算，2018年全年移民港人仅7600人，2019年估算数字方面，保安局发言人未有提供。

据积金局最新统计，去年7、8、9月共有13.98亿元MPF以移民为理由被提取，创下自2014年有纪录以来季度新高，与6月初反修例运动爆发时间性脗合。若以全年数据比较，有关数字自2016年起已连升2年，分别于2017年及2018年达到45.72亿及47.92亿元，同属近年较高水平。

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