周勍：我农历同一天生日的狱友去了

昨晚会友迟起，西安小友发来李兄贵仁仙逝短信，一时气堵，继而剧烈的咳嗽，生理反应犹如武汉肺炎。

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李兄贵仁八九年与我分别关押西安市看守所西二排和西三排，九零年一月我俩赶上同一天过生日，他先请他们监室的狱友搭成人梯，爬上铁窗喊我:生日快乐!我亦效彷爬上窗口，此情此境二人激动莫名。李兄正喊:我这裡有方便麵，会让“劳动号”带给你一包，晚上我们同一时间吃……

二人正激动互喊话间，各自排里的狱卒冲进了监室，这是严重违反监规的行为，一阵乱揍自是难免，随即又给我俩分别砸上了背铐——把双手扭在身后，用生铁铸的土铐子拷死。

至此，吃饭上厕所等都需狱友帮忙，而睡觉时也只能趴着睡，一个生日二人如此度过矣!

贵仁兄乃陝西在全国最有名的出版家和批评家，贵仁兄南人北相，性情刚烈，是当今文坛几近绝迹的耿介傲娇之士——他出狱时我正在北京，一位与我有点旧交的当今中国作家协会的女副主席，凑了两千多块钱与这句话託我一併带给他——贵仁是中国文坛最硬的骨头!才情眼光都是一流，可惜屈居长安一隅而不为众人知，他是我们浙江人的骄傲。

回西安在北大街他的蜗居见面，他即言:这钱正是时候，几个释放了的学生生活无着，我得赶快找来给他们分分。

同在西安，我们分属不同的国保看管，每次见面对方的看管人员都如临大敌，以为我们要搞什麽“大事”，随机就报复骚扰家人。时我单身，而他则是一家老老小小。虽他频频热情相约畅谈，而我终不认家人难耐表情，慢慢有意疏远。后来我离开西安，他也搬到康复路陝西电力学校他太太的房子，每每回陝都会设法去他家裡小聚，幸有两个局外朋友和他同院而居，我都说是看朋友熘进大门匆匆一见，因为对他的看管一直是西安最严酷的，我总怕带给他家人麻烦。

人只有在意，才会顾忌谨慎。

可能是所谓感应吧——昨晚回家已是凌晨3点，不能入睡翻出他的大作翻看，午起即得此凶讯，好在再也不需顾忌犹豫了!

贵仁兄性情激越，生性刚烈，真国士矣!先长揖遥祭拜——贵仁大兄，一路好走!

周勍於柏林斯潘道家中

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