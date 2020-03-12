方方日记受到凶猛恶攻... 网民怎么说？

中国武汉作家方方的封城日记，追看者数百万。不过也有人害怕方方日记，试图要挟警方对她进行打击。方方3月12日写道：“恶攻的势头来得非常凶猛，也是非常令人惊异的：突然有那么多人，集体用同一个话题，同样的语言，同样的图片，在同一时间来对我攻击。…” 网民也不可欺

广告 继续浏览后续

方方这篇日记有许多跟帖。摘录几条：

白水：日记是探照灯，日记是扩音机，日记是显微镜，日记是听诊器，日记是解刨刀，日记是投影仪，日记是功过簿，日记是荣辱榜。一维又一维，日日紧追随！

王朝辉：从引咎辞职敦促书那一篇起，他们就坐不住了。

随风：“管他批评不批评，老子到处说！”“管他删不删，老子到处写！”方方日记一直写，都写到十一维空间了。“管他管控不管控，老子到处发！”

沁园春：真话和真药一样重要！真药救人，真话救世！

Veritas ：从二湘的七维空间追到十一维：就因为方方老师说了一点真话，有些人就要搞臭方方老师，我希望有更多有良知的人站出来支持方方老师，不为别的，就为了让我们的子女今后生活在一个正常的中国，而不是黑白颠倒的中国，我绝不把这个世界让给那些我鄙视的人，支持方方老师！

快乐永远的我：方方一言中的，那些人这么的心虚，说到底就是怕追责。创下如此滔天大祸，最怕秋后。武汉人不会饶过他们，湖北人不会饶过他们，中国人不会饶过他们。

汪淮：武汉人民请一定要保护好方方！

海子：方方日记最大的特色就是三点：一是说真话；二是接地气；三是有分寸。

赵永峰：沉默不是旁观，而是参与。沉默不是无辜，而是纵容。沉默似乎共犯，也要被后世的历史审判。

风倾陌：支持方方老师！知道方方的人，都知道方方老师干净坦荡！！

俞炼聪…仰望神：在充满谎言的社会中生活，辛苦！向您致敬，至少在乌云中有一线亮光，等待阳光灿烂的日子，虽然看似遥远…

懒懒的琳：请相信老百姓心里有杆秤，所以不要因为那些怪物的攻击而影响心情！愿你一直强大，开心，健康！

zh-wh：想起上次攻击韩红的，不会是同一帮人吧？太厚颜无耻了，这种属于造谣者，希望我们的行政机关去管管

2020：感谢方方老师每天的日记，所记录下的灾难日子里武汉普通百姓悲惨真实的点点滴滴，为受难的百姓发声，无惧于各方当权者的威胁，对他们的问责与鞭笞。看到了在灾难中发生的许多不忍提及的人间悲剧与上演的五花八门荒诞不经丑剧。提醒我们冷静又不失人性温度的观察视角与悲悯情怀。…..

一米阳光：方方老师，辛苦了，我们永远支持你！新冠病毒我们最终可以战胜，但有些人心里的病毒去除却不易。

冒牌文化人：现在不是文革，不是随便就能抹黑一个人，尤其是要抹黑一位受千百万人尊敬的文化人，还要看我们答应不？我们没有权势，但我们有呐喊，千万个老百姓的呐喊。…

风：…我都恨不得飞到武汉大家围着保护您！…文联大门一定要守好第一道防线啊！也不要外出，我担心有坏人打着治疗的旗号收拾您！在家如果断网了就失联了，想想也很可怕。这都过去这么多年了，不会再出现林昭张志新吧

杨敏：看到李文亮医生微博下不断增长的留言，就忍不住要流泪。这也是一样，一个说真话的树洞，让我们忍不住要来倾诉，要和内心的自己倾诉

Follow the trend：如果尖锐的批评完全消失，温和的批评将会变得刺耳。如果温和的批评也不被允许，沉默将被认为居心叵测。如果沉默也不再允许，赞扬不够卖力将是一种罪行。如果只允许一种声音存在，那么唯一存在的那个声音就是谎言

梦逸：大家一起保护好方方，保护这束照进暗夜的光。

江寒：有多少人跟我一样，每天看方方老师的“封城日记”入睡。字句间有文人风骨，慈悲之心！

方方日记跟帖留言2020年3月12日 © DR网络图片

……

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅