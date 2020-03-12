方方：有人试图要挟警方对我进行打击吗？（3月12日）

方方 ：正因为有很多读者，留下了他们很多的鼓励我的文字，才使得我将这件事坚持了下去。这些读者是我在封城生活中最大的温暖。 （二湘的十一维空间 微信号 erxiang11d）

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法广转载方方武汉日记3月12日

有人试图要挟警方对我进行打击吗？

文／方方

天色明亮，阳光没了。但春天的感觉还是很浓。

今天是个奇怪的日子，起床后遇到的尽是不愉快的事。先是看到几个朋友传来一个帖子。标题是：“网民竟然如此痛斥方方，您怎么看”。其中收集了两百多条对我恶意攻击的文字。我能说什么？这样的人可谓恶意满满，连一丝善都没有。起码骂的和夸的各选一半吧？发表这信帖子的是“今日湖北网”，主管单位是湖北省新闻工作者协会。这是官方的网？不会因为我喊了几声追责，或是“引咎辞职”就来这一招吧？

另一件事就更奇怪了。而且突然之间铺天盖地而来。大意是说，我利用特权，找交警把我侄女送出武汉，弄到了新加坡。好几个公众号，煞有介事地写文章。看来那些恶意攻击我的人是真找不到什么事了。

我侄女到新加坡有十多年了，本属新加坡侨民。回新加坡，坐的是新加坡接侨的航班。中新两国说好了的。还是过年期间，印象中飞机原说凌晨一点起飞（我记得不太清楚了，后来好像是凌晨三点？总之是很晚的时候。）。我哥嫂都上了七十岁，不会开车。那天刚下了私车禁行令。我是真守规矩，特意去咨询。坦率地说，我在武汉生活了六十多年，武汉的警察我的确认识不少。单位还有同事的家属也是警察哩。武汉市公安局有个写作班子，还邀请我去参观过。以前市公安局开什么会，也邀过我。我也写过不少关于警察的小说，很多素材就是从他们那里得来。我跟很多警察熟悉，这岂不是很正常的事？我认识他们，有急难事，向他们求助，其实也很顺理成章呀。肖警官和其他几位警察大约在前年曾经去过我家。我咨询时，被告知，肖警官正好休息，可以让他帮忙。我即给肖警官发了短信，他立即答应了。尽管肖警官是辅警，但我一直就是称他为肖警官。警察系统辅警很多，我对他们都礼貌称之，也是应该的吧？那天大约是初五（真记不太清了），短信应该都还在，如果有关部门想调查，尽可以去查。这个也叫使用特权，那么特权又是什么？其实，说到底，大概是有人试图要挟警方对我进行打击吧？

白天我在微博已经回复了这个问题。是因为我担心警方高层不了解情况，真的去处理肖警官，所以特别作了说明。微博平台，不是审判台，不是你们询问，我就必须回答的。作家可以有警察朋友，警察也可在休息时间为朋友帮忙，这是人之常情。电视剧里也都不少这种情节吧？这觉得这件事闹得这么大，真像是一个笑话。

顺便告诉一下那些缺乏常识的人（包括举报者）一点点我的个人情况，以免每次留言都犯错误：

1、我今年65岁，已经退休，病也不少。去年春节前后，一直在医院治疗腰椎间盘突出，到年底才缓解。我的病历和我单位的同事，全都可以作证。因为我去年上半年，连走路都很艰难。所以，要求我出门当义工，是真的不合适。况我这把年龄，也实在承受不起义工的活儿。万一跌一跤或再闪了腰，那才是真给政府添麻烦。

2、我不是厅级干部！我不是厅级干部！我不是厅级干部！重要的事情说三遍。我连公务员都不是。所以，我是没有级别的。真是让各位口口声声叫喊“厅级干部”的人失望了。退休后，我就是个普通市民。当然，我也没有入党。我一直都是群众。尽管当了省作协主席，但了解体制的人会知道，我这样的主席，并不管事。省作协所有的事务，均由党组决定。不过，有些专业活动，我倒是尽可能地为作协张罗和帮忙。

3、因我是1992年的正高职称，资格老，所以，比起很多人，我的工资不算高，但也不算低，足够生活。现在社保拿退休金。省作协对于退休老作家一直都很关照。我印象中，从徐迟、碧野那一辈起，都是这样，这个传统一直保持至今。所以，我退休了，省作协也仍然像关照其他作家一样关照我，同事们对我也很好，他们好多人是我看着长大的，所以大家相处一直很和睦。我与普通百姓的确会有点差异。因我是职业作家，迄今为止，出版的书也有上百部。不少人读过我的书，对我很尊重，尤其是湖北人和武汉人。我的这点知名度，经常会得到一点照顾，这是真的。有时在餐馆吃饭，老板会加一个菜，的士司机认出我，也曾有过坚决不收我车费的事。这些都是让我很感动的。

4、极左人士一直在找我的碴，我的微博大概也被他们翻烂了。而且我觉得他们也应该举报过多次吧？可是我想不出来我有什么可被举报的。其实，我从来不担心有人告我。我担心他们不告我。不告我，就会有人相信谣言。而一旦告我，真是把我的优点都暴露了。不瞒说，连纪委的人都觉得我这种人比较适合到纪委工作，廉洁呀，又守规矩，还敢于实事求是说话。

5、今天的恶攻势头来得非常生猛，也是非常令人惊异的：突然有那么多人，集体用同一个话题、同样的语言、同样的图片、在同一时间来对我攻击，嗯，还有公开举报，通力合作的感觉。就好像昨天晚上开过会议，作出决定，约定时间，集体行动一样。这是不是太有点意思了？谁在主持（这样的行动，集体自发行为，傻瓜也知道不可能呀！）？又是谁在煽风点火，推波助澜？细想是有点恐怖的哦：这种组织者如果某一天，要煽动他的团队搞起义或是搞点破坏什么的，应该比我写个日记要厉害一万倍吧？这个组织以及他们的团伙，拥有这样的号召力和行动力，说攻击谁就攻击谁，群起而上地针对一些与他们观点不同的个体（听说，有两位教授因为帮我说了话，微博便被人翻了个底朝天，并被举报到官方。这样一伙人，一言不合，即下号令，集结团队，各种辱骂和恶意，围剿个体，这跟恐怖组织有什么差别？），难道官方不觉得更应该担心他们吗？他们要挟官方的次数，已经很多了吧？

6、一个被封在疫区的写作者，一个人受困家中，记录自己的点滴感受。该称赞的就称赞，该批评的就批评，这是一件很自然而然的事。是的，我一直没明白，大家为什么要看我的日记。但前两天，看到一个读者说，方方日记是我们在郁闷中的一个呼吸阀。看到这句时，我心里的感动，真是无词形容。我在让自己努力呼吸时，也帮助了别人呼吸。正因为有很多读者，留下了他们很多的鼓励我的文字，才使得我将这件事坚持了下去。这些读者是我在封城生活中最大的温暖。

7、但让我更难理解的是：为什么这样一份并不激烈的日记，会遭到那么多人的恶意辱骂和围攻？这件事是从什么时候开始的？是什么人挑动起这些辱骂的？辱骂者主要是什么样的人？他们这样做的目的是什么？他们大体持有什么样的价值观？甚至，他们的学历以及成长背景是什么样的？从事什么工作？网络有记忆，有心人查询和调研一下，或许便有真相。这是件颇值研究的现象。我自己也蛮好奇。

8、可惜了那么多年轻人。当他们把极左人士当作自己的人生导师时，他们这辈子恐怕都会在黑暗的深渊中挣扎。

疫情继续向好。新增确诊病人已到十位数以下。大多地区，业已归零。这个数字，让人高兴。今天本是心情大坏的一天，但疫情局势给了我上好的消息，也算扯平了。

【作者简介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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