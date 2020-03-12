日本新冠感染者达1337人 专家推算可达千万

据日本NHK电视台截止到日本时间3月12日午后3时的统计，日本的新冠感染者已达1337人，而据日本厚生劳动省委托的专家团队推算，如果日本不采取相应的措施，日本的感染者可达千万人。

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12日日本又增加了7名感染者，在日本国内的感染者共627人，加上钻石公主号发现的696人和乘包机和政府专机回国的14人，日本的感染者达1337人。国内感染后死亡者已达17人。

而日本厚生劳动省委托日本北海道大学教授西浦博等人在日本医疗研究机构（AMED）组成的完备有关病床等医疗体制的研究团队，日前汇总出报告书，此报告书推算结果显示，若不采取任何防止新型冠状病毒疫情扩大的措施，按照传染力中等水平推算,将有9%的日本国民感染此病毒并发病，将有1150万人前往医疗机构就诊。

该团队采用了去年12月至今年2月在中国获取的3.9万人治疗数据，计算出发病者中需要住院及重症化比例。该团队将0～14岁、15～64岁、65岁以上人群分别设为儿童、成年人及老年人，研究了各年龄层的发病率和住院率及重症率等。

该团队的报告书指出：传染力中等水平的预想，推定在流行停止之前所有年龄曾的人口中有9·0%发病，其中一有1·8%需要住院，0·18%由于呼吸衰竭要进行气管插管和进入集中治疗室，发展成重症。如果年龄层仅限于老年人，发病率12·8%，住院率5·8%，重症化率为0·58%。另一方面，年轻人的重症率小儿(0～14岁)为0·06%，成年(15～64岁)以0·02%，和65岁以上的老年人存很大的差异。

传染力低的预想，全年龄人口发病率在6·5%，住院率1·4%，重病化率0·14%。传染力高的预想，发病率为10·6%，住院率2·0%，重症为率0·20%。老年人的重病化率低位预想为0·45%，高位预想为0·63%。

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