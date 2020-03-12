泉州酒店坍塌事故：找到最后一名被困者遗体 共29人死亡

法新社援引中国官方媒体报道，3月7日发生楼体坍塌的福建泉州欣佳酒店之后，搜救人员在12日午间找到最后一位被困人员遗体。事故共造成29人死亡。

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发生事故的福建泉州欣佳酒店是该市新冠病毒的隔离预防设施，3月7日周六下午16时发生楼体整体坍塌，当时楼内共有71人被困，十几人之后被救出。

据中国央视CCTV报道，在悲剧发生110多个小时后，搜救人员周四凌晨找到了最后一个被困者的遗体，持续几天的搜救工作宣告结束。

报道指，全部被困的71人中，29人死亡。其中27人救出时已无生命体征，2人送医抢救无效死亡。事故伤员在泉州本地的四家医院救治，其中重伤2名。

报道指，欣佳酒店不久前被指定为防疫设施，用以接纳与新冠病毒感染患者有接触人士的隔离。法新社援引当地“泉州晚报”报道，酒店所有住客此前进行的新冠病毒测试结果均为阴性。

据新华社报道，一名男子在被困69个小时之后获救。

中国应急管理部本周曾表示，泉州欣佳酒店是违法建筑，并涉及多次违规改建。酒店一楼春节之前开始装修，至发生坍塌事故时装修仍在进行。中国应急管理部说，施工工人曾在事故发生前向楼房业主报告了楼房支柱发生变形。目前这名65岁的业主已被警方控制，调查工作正在试图找出发生这一灾难的原因。

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