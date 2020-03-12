约翰逊宣布英国进入防疫第二阶段 政府估计目前感染数目可能在5000到一万人

英国仿照法国的做法，周四宣布进入“疫情延缓”防疫第二阶段。英国首相约翰逊表示，（新冠病毒）还将大面积扩散。英国政府估计，英国目前的感染人数可能在5000到一万人。

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约翰逊在结束内阁安全会议后在记者会上表示，“我要告诉英国民众真实的情况。众多的家庭将提早失去他们的亲人”。约翰逊的医学顾问及政府卫生官员等都出席了记者会。约翰逊表示，这是我们这一时代公共卫生最严重的危机。“有些人拿它与季节型流感相比，这并不正确。由于缺乏免疫力，这个疾病更加危险”。

英国新冠病毒感染者病例在一天内猛增29%，达到590例，10人死亡，确诊者中20例重症。 英国政府首席科学顾问瓦朗斯表示，由此推算，英国目前的感染数目可能在5000到一万人。瓦朗斯医生并说，新冠疫情的高峰期可能在10到14周后到来。他说，英国目前的疫情情况晚于意大利和其他欧洲国家4周。

约翰逊宣称，英国进入防疫第二阶段。与法国的做法相似，该阶段尽力延缓高峰期的到来。 不过，英国在此阶段还不会下令关闭学校，禁止聚众等措施。不过，他宣布，英国从周五起禁止学校举办海外校外教学。他也提醒有疾病的年长者要特别注意身体健康，不要搭邮轮旅游。

约翰逊周四下午在紧急应变小组（cobra）会议后召开记者会宣布，民众即使出现咳嗽不断或体温升高症状，即使症状轻微，也应该居家隔离7天。 约翰逊强调，由于英国的确诊人数快速升高，如果能把高峰期延缓几个星期，国家医疗保健服务（NHS）将更有办法应对。

英格兰首席医疗官惠提（Chris Whitty）表示，目前政府的措施已经有效延缓病毒传播，但现在必须进入下一阶段。他表示，一切都在于时机点，“如果太早开始行动，民众都会感到疲累。这是一场持久战。” 据英国政府的“新冠病毒防疫作战计划”，防疫工作区分4阶段，分别为“控制”、“延缓”、“研究”以及“缓和”。

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