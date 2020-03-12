网络保卫战 艾芬医生谈新冠隐情 一次次遭删帖一次次再复活

3月10日以来，中国社交网络出现奇观，『人物』杂志一篇叫做『发哨子的人』的访谈，文章被封杀后开始了另外一个故事，审查官一次次删帖，网民始终不肯罢休，就像一场疯狂的接力赛，以各种方式使其无数次复活，转发，以数十种语言在各种自媒体、公众号、网站转发，甚至用上了甲骨文，意第绪语，好像这是一场与审查官的生死决斗，好像这是为了保存一个稍纵即逝的珍贵记忆。

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为什么要这样做呢？大约不仅仅是『人物』报道的武汉中心医院急诊科医生艾芬，叙述的不仅仅是三千多名武汉医护人员被确诊，有的甚至殉职的悲情，仅仅艾芬所在医院，就有四名医护人员殉职，还有四名濒危，她的医院，大约感染病毒的就有200多么，可谓损失惨重。另一名吹哨人李文亮，就是她的同事。同事们付出了巨大的代价，眼看着病人一个个倒下，艾芬回顾这一切觉得作为当事人非常后悔，“早知道有今天，我管他批评不批评我，老子到处说”，有人评论这才是关于言论自由的本土化表述，艾芬虽然被噤声，虽然被压制，但她终于勇敢地说出来所有的细节! 她表述出一个重大隐情，原来包括李文亮等八位被警方传讯训诫指责传谣的医生，他们在朋友圈曝料，武汉出现了堪比sars的病毒的重大消息，就是依据艾芬医生发布的照片。

艾芬在叙述中，提到的医院接待的第一个病人的时间是12月14日，后来从急诊科转至传染科，她从同事嘴里第一次听到冠状病毒四个字。随后，她看到了关于一名患者感染不明肺炎的CT报告，敏感地意识到一个重大的人传人的疫情正在发生，赶紧转给医生同学，提醒注意，这时候是12月30日，从此，这个消息经李文亮等人，传遍了武汉的医生圈。也就是在这一天，武汉卫健委下达通知，禁止医生谈这件事，12月31日，他所在的医院当局下达文件，禁止医生不能对外界谈论已经发生了疫情这一重大的事件，也就是在这一天，艾芬接到医院通知，约她谈话。

这是一场非常严厉的谈话，医院领导责怪她作为专业人士，岂能向外界告知发生了疫情这件事，用艾芬自己的话说，好像武汉市发展的大好局面让她一个破坏了。她一下子感到绝望。从此，她尽全力救死扶伤，但是信息封闭，甚至医护人员穿保护服，也不能穿在外面，理由是不要引发恐慌，结果大量的病人无法得到救助，大量的同事得不到应有的保护，她眼看着周围的人一个个倒下去，无助，绝望，她说，如果信息透明，就不会有那么多的同行倒下去，就不会有那么多的死人，她的表达很平和，但能让人感觉到一种力量，一种控诉。多少天后，武汉死了几千人，几万人受到感染，造成的伤痕恐怕巨大的无法估量。2月21号，新冠病毒走向世界，领导跟她谈话时，她希望他们承认当初批评她批评错了，他们应该向她道歉，“但是我不敢问”，她没有等到任何来自上方的歉意。

艾芬医生从自己所在的中心医院的一角，描述了她的亲历，但让人们彻底明白了这场疫情是如何从最初的几个患者，扩大到不可计数，这一切都是隐瞒信息造成的，一直隐瞒到最后封城，封省，中国半国瘫痪，经济败象频频，今天，这场疫情在全世界疯狂肆虐。

武汉疫情经官方层层隐瞒，造成死伤累累，一步步构成全球大流行。官方至今还对最初隐瞒疫情抱着一种得过且过的态度，官媒竟然无耻到要让世界感谢。好在，在审查官仍然一如既往的疯狂删节下，揭露当局隐瞒的调查性报道越来越多，细节也越来越充实，也许，有一天一个武汉疫情路线图将会完整地呈现在世界面前。

最令人惊讶的是，艾芬医生的访谈得到了高官的无意识佐证。有3月10日开始在海外广泛流传的现场拍摄的视频为证： 3月6日，中国国新办举行新冠肺炎疫情防控救治进展情况发布会。中共中央指导组成员，国务院副秘书长丁向阳说，在这次疫情发生早期，主要是今年1月份和1月份之前，湖北省有超过3000名医护人员被感染，其中40%是在医院感染，60%是在社区，都是湖北当地的医务人员，大多是非传染科的医生。

此前，武汉当局一直到1月16日，都坚持没有发生医护感染，中国国家卫健委副主任曾益新2月14日又称，截至2月11日，湖北报告的医护感染是1502例。

丁向阳或许无意泄露天机，为什么武汉会死那么多人，为什么一场原本有机会避免的悲剧没有避免，为什么医护会感染得一塌糊涂，『人物』关于艾芬医生的那篇访谈就是最好的注解。

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