美国务院指北京在香港执行抵触基本法的行动警暴横行

美国国务院发表2019年年度香港政策法案报告，结论指中国大陆中央政府在香港执行（implemented）或唆使（instigated）似乎抵触了基本法和1984年中英联合声明给予香港高度自治的一连串行动。2019年香港历经接近8个月的反政府街头运动，报告指出期间港人所应获得的政治权利保障受到损害。报告书特别指出警方在镇压街头运动时，采用过度暴力，损害港人人权和自由，但港府视而不见。

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由于美国国会去年通过香港人权与民主法，总统特朗普并已签署成法，国务院这份报告或会成为美国是否对香港进行制裁的一个考量。

报告书又指出，大陆中央政府干预香港事务的频率，以及香港政府配合大陆指示的行动，也在增加之中，加速过去一段时期的反面趋势。

报告书的结论同时指出，香港大致上仍然可以在一国两制下的框架下，维持一个足够的自治水平，从而仍可获得美国给予香港在香港政策法案下一个特别待遇。但报告书警告，香港的自治已在消减之中（diminished）。

香港特区政府针对美国国务院的报告发表声明予以反驳，但基本上是重复过去的官方立场，即“香港特区一直严格按照基本法的规定，充分体现一国两制得到全面和成功落实”；“高度重视并坚定维护香港的人权和各项自由”；“人权和自由在香港也受到《香港人权法案条例》及其他法律的充分保障”等。

政府发言人最后亦一如以往重申，外国政府不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。

美国务院的报告指出，从去年6月至年底，香港警察对付街头示威者和被禁锢者的暴力，引发严重的人权问题，当中包括偏颇的逮捕行动、任意干预和平示威和结社自由，以及限制政治参与。政府虽然对部分违法的警员采取控告行动，但却拒绝对警察暴力进行独立调查。

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