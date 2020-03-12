美国国家安全顾问指责中国隐瞒疫情耽误全球两月时间

美国国家安全顾问奥布莱恩周三表示，中国隐瞒武汉疫情，禁止医生谈论疫情，致使全世界多花费了两个月时间了解病毒。同日，为控制新冠疫情蔓延，美国总统特朗普决定，禁止欧洲除英国以外的旅客进入美国，特朗普说，欧洲已经成为第二个中国。

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奥布莱恩在华盛顿智库传统基金会上说，如果中国让美国专家进入，新冠疫情可能已经得到控制。如果中国最初不隐瞒疫情，不禁止医生讲话，应对新冠疫情的时间就可能提前两个月。

这位安全顾问表示，如果不延误两个月，如果我们能够对病毒进行测序，得到中国的必要合作，世卫组织的专家团队能够直接抵达现场，像美方提议的那样，让美国疾控中心团队进入现场，原本可以大大削减在中国发生的病例，同时，全球疫情会大大减少。

奥布莱恩在出席智库讨论时首先表示，新冠状病毒并非起源与美国，而是源于中国湖北武汉，并且已经发生了一段时间了。

2月27日，中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山曾表示，新冠疫情并不一定源于中国，此言一出，引发很大争议，即便一些中国专家，也不认同钟南山的说法，但钟南山模棱两可的表述似乎给中国官媒提供了一种指责美国的口实。

上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏则对『中国日报』表示，中国只有武汉最先出现了这个新传染病，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病，而不是有时间先后。在『中国新闻周刊』记者就新冠肺炎病毒并非起源于中国提问时他直言：这是一个非常敏感的问题，一定要有确切的证据，病毒来自哪里，首先要看它出现的时间点，要追究时间段先后，第二要找出它在进化树上的位置。他的课题组对上海的病毒株做了全基因组的测序，结论跟世卫组织一样，上海的病例是从武汉传过来的，“所以这次在中国大地上，流行的就是这一株”。他的表述是很明白无误的。

截至美国东部时间11日零时止，美國的50个州中有37个州加上哥倫比亞特區发现新冠病毒疫情，至少1004人确診，31人死亡。

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