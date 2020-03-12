英国会跨党小组调查香港警察对付医疗及社运人士有否违法

报道指，有关的调查结果将交给唐宁街（英国首相府），以兹证明香港警察的行动是否侵犯了国际法下对人权的保障。 这个跨党派小组由英国绿党前主席贝内特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及现任下议院议员卡迈克尔（Alistair Carmichael）两人担任。这个专责调查香港问题的小组去年11月成立，目的是促进这个前英国殖民地的民主、法治以及人权，并巩固香港和英国之间的关系。 贝内特女士说，小组已经在这个星期二展开调查，有关的报告将作为一个资料库，为有关单位例如政府、人权组织以及其他人士提供信息。她说：“我们需要为保障香港人做更多的事，包括那些治疗伤者的专业人士，以及目前居住在香港的33733个英国籍民。” 她进一步指出：“我们看到社交电子和传统媒体报道了很多令人感到困扰的个人遭遇，我们相信全球对香港发生了什么事，以及香港所受到国际准则以下的侵害，都会感到关注。” 跨党派国会小组（APPG）表示，它可能邀请不同的人士到英国国会闭门会议亲口作证，小组并且将会调查香港警察的行动有否牴触中英联合声明和基本法。 非政府组织例如Hong Kong Watch以及众筹团体Stand with Hong Kong都欢迎英国跨党派小组的主动调查。后者更在网页呼吁港人就有关的警察指控提供证据， 英国国会跨党派小组展开对香港警暴调查，香港非政府组织Stand with Hong Kong在网页呼吁各界为这次调查提供证据。

英国国会一个跨党派小组已经对香港警察在执行任务时，对付医疗人员和社运分子的手法有否违反人权和人道原则而展开调查。根据网媒香港自由新闻（HKFP）报道，这个调查香港的跨党派国会小组（All-Party Parliamentary Group），将搜集一切有关滥权的证据，并交予国际法律和人权专家审阅。

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报道指，有关的调查结果将交给唐宁街（英国首相府），以兹证明香港警察的行动是否侵犯了国际法下对人权的保障。

这个跨党派小组由英国绿党前主席贝内特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及现任下议院议员卡迈克尔（Alistair Carmichael）两人担任。这个专责调查香港问题的小组去年11月成立，目的是促进这个前英国殖民地的民主、法治以及人权，并巩固香港和英国之间的关系。

贝内特女士说，小组已经在这个星期二展开调查，有关的报告将作为一个资料库，为有关单位例如政府、人权组织以及其他人士提供信息。她说：“我们需要为保障香港人做更多的事，包括那些治疗伤者的专业人士，以及目前居住在香港的33733个英国籍民。”

她进一步指出：“我们看到社交电子和传统媒体报道了很多令人感到困扰的个人遭遇，我们相信全球对香港发生了什么事，以及香港所受到国际准则以下的侵害，都会感到关注。”

跨党派国会小组（APPG）表示，它可能邀请不同的人士到英国国会闭门会议亲口作证，小组并且将会调查香港警察的行动有否牴触中英联合声明和基本法。

非政府组织例如Hong Kong Watch以及众筹团体Stand with Hong Kong都欢迎英国跨党派小组的主动调查。后者更在网页呼吁港人就有关的警察指控提供证据，

Stand with Hong Kong的发言人表示，调查工作对前线医疗人员受到威胁是一个及时而必须的回应，“这次的调查标志着英国政府对香港人权饱受侵害，以及保障香港人权和自由，是一次重大的改弦更张。人权和自由是受到基本法和中英联合声明所保证的。”

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