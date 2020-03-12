马克龙：法国正在经历一个世纪以来最严重的公共卫生危机

新冠疫情严峻，法国总统马克龙周四晚发表电视讲话宣布，为防御新冠病毒，下周一起关闭全国所有大中小学及幼儿园，但市政选举照常举行。马克龙说，法国正在经历一个世纪以来最严重的公共卫生危机。

广告 继续浏览后续

马克龙周四晚20点向全国发表各界关注的“重要讲话”。马克龙在25分钟的讲话中表情凝重。据周四晚最新数据：法国新增13例新冠肺炎死亡病例，累计死亡达61例，确诊感染2876例，一日新增129例。

马克龙在讲话中强调法国民众“团结一致”。他呼吁70岁以上及身体病弱的民众“待在家中”，告诫全体法国人尽量限制出行。

马克龙宣布，自下周一起，全法所有的学校，从托儿所幼儿园到大中小学校，全部关闭，直到新的解禁令，以“保护孩子们”，减轻病毒的传播。

经济方面，马克龙要求政府准备欧洲法国重振计划，他呼吁欧盟27国“快速强力反应”。

马克龙还宣布，必须居家的职工将由政府担负经济补偿，企业可以推迟缴纳分摊金及3月税收。

马克龙最后呼吁全体法国民众团结一致，对抗疫情。他说，仅凭政府一己之力是不够的，没有全国的上下团结一致，不遵守公共及公民纪律，我们很难应对如此严重的疫情。马克龙说：“我相信大家，因为我们一起组成一个国家。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅