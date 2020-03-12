中国新冠疫情趋缓 生产逐渐恢复

据本台法广RFI驻京法语记者的采访报导，中国逐步恢复生产，北京为滞留湖北未返京人员提供保障金。

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据本台法广RFI常驻北京法语记者今天2020年3月12日周四发自中国的最新采访报导，在美国因新型冠状病毒疫情限制来自欧洲旅行者入境的同时，中国则逐步恢复生产。

在湖北省，中国领导人习近平周二视察后，那里也开始部分解禁。这一具有象征性的视察活动，敲起了复苏的钟声。总之，许多中国民众是如此领会其中含义的，见证就是北京高速收费站前出现了蜂拥而至的人潮。中国普通民众已经六周没有收入了。就复工，浙江义乌一位经营建材商店的Liu姓老板在接受本台法广驻京法语记者采访时说：

20200312 RFI français Pékin Stéphane Reportage Chine Element 1 Enr C11 Son Liu à Yiwu Province Zhejiang

本台法语记者注意到，中国一些城市近日出现了要求商场减免租金的店主，就此，广东东莞一家连锁店的Zhu姓经理在采访中谈到了当前的困难。

20200312 RFI français Pékin Stéphane Reportage Chine Element 2 Enr C12 Son Zhu à Dongguan Province Guangdong

此外，一些民众因农历新年春节赴湖北遭滞留，至今未能返回。北京市有关方面的最新通知公布了补助措施。从三月份开始，所有被滞留湖北，无法从事远程工作的未返京人员，可以获得用人单位发放至少每月3080元人民币的保障金，即每个月大约390欧元。

以上是本台法广RFI常驻北京法语记者周四有关中国逐步恢复生产报导的主要内容。

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Nicolas 20200312 Desk 1 jour Chine Coronavirus Enr C11 & C12 RFI Reportage français Pékin Stéphane - l’heure à la reprise de travail

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