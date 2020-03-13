一项报告预测 美国最多 一亿五千万人有感染新冠病毒危险

3月11日，身穿危险材料套装的清理人员正准备进入美国西雅图最大的冠状病毒爆发中心地带--西雅图地区疗养院Kirkland生命护理中心。。

根据一项送至美国参议院的预测报告，新冠病毒可能在美国感染7千万至一亿五千万人。

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法新社引述了美国众议员拉希达·特莱布周四在国会新冠疫情听证会上的质询发言，跟美国国会有联系的医生预估，美国将有7千万至1亿5千万人感染新冠病毒。特莱布等于证实了美国媒体的报道。

Axios引述两个信息来源报道，布莱恩.莫纳汉医生向参议院共和党领袖以及民主党领袖递交了上述预测报告，医生要求国会准备美国可能出现的最坏的局面。

最坏的设想是三亿两千七百万美国人中的46%传染新冠疫情。

似乎是一种回应，德国总理默克尔周四也发出警告，德国70%的人口有感染新冠病毒的危险。

根据传染病领域的权威专家、美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼·弗契周三向美国国会发出的预测，大约80%的感染属于良性，病死率在1%左右。

如果根据这一预测，意味着美国或有70万至150万的感染者死于病毒，如果做一比较，2018年，心脏疾病在美国造成65万人丧生，而流感和肺病加起来只造成6万人死亡。

新冠病毒带来的危险在60岁以上年龄人群中升高，对于超过80岁的老人，以及已经有糖尿病、心脏病、呼吸系统疾病、以及免疫系统受到削弱病史的患者而言，危险更高。

特莱布质询弗契认为这一报告在预估死亡人数上是否准确，后者回答说：“我们对此类预测应该十分谨慎，因为它是建立在一个模式之上”。他补充说：模式的优劣取决于假设的优劣。

这位专家还表示，美国疾控中心2014年开发出的有关埃博拉的模式曾预估100万人会感染，最终只有3万人感染。

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