中国外交部惊人指控 美军把新冠病毒带到武汉

中国外交部发言人正在把一项街头传闻变成官方观点。星期四，中国外交部发言人赵立坚在推特上用中英文称，美国军方可能将新型冠状病毒带到了中国武汉。

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赵立坚推文称：“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”

赵立坚担任中国外交部发言人不久，有“战狼发言人”之称。不过，对于他的上述说法，推上不少网民很愤怒，指他这是嫁祸于人不知廉耻的做法。

关于美国军人利用参加武汉军运会机会，把病毒带到武汉的传言，网上流传已久，一些中国网民早已在社交媒体上传说，是美国去年10月来武汉参加世界军运会时把病毒传到武汉的。曾有网民反问：为什么美军把病毒带到武汉，自己却安然脱身？不是说病毒无国界，不认人吗？

居然网上传言被堂堂一国外交部发言人引以为证，发推宣告，仍然令人十分震惊。

关于病源和零号病人，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏有过明白无误的表述。他对『中国日报』表示，中国只有武汉最先出现了这个新传染病，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病，而不是有时间先后。在『中国新闻周刊』记者就新冠肺炎病毒并非起源于中国提问时他直言：这是一个非常敏感的问题，一定要有确切的证据，病毒来自哪里，首先要看它出现的时间点，要追究时间段先后，第二要找出它在进化树上的位置。他的课题组对上海的病毒株做了全基因组的测序，结论跟世卫组织一样，上海的病例是从武汉传过来的，“所以这次在中国大地上，流行的就是这一株”。

根据中国科学家在海外医学杂志发表的论文，最早的一例武汉肺炎患者出现在12月1日，他是不是零号病人？目前仍无定论。在随后的日子里，由于 武汉当局隐瞒信息，不让医生讲话，病毒蔓延扩大，最后蔓延至全中国，走向世界。

美国一直指责中国在疫情暴露早期不透明，隐瞒，拒绝美国疾控专家访问武汉，致使造成巨大灾害。美国安全顾问布莱恩周三表示，由于中国在新冠疫情爆发早期掩盖疫情，让国际社会白白损失了两个月时间。

中国外交部另一位发言人耿爽周四就此批评美国官员“诋毁中国政府和人民的抗疫努力”，称这种做法“既不道德、也不负责任”。

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