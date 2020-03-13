中国宣传机器抹黑美国 指美军将病毒带到武汉 中国网民再爆反美

中国武汉新冠肺炎疫情持续，近期网络上流传流传一份《疫情期间涉美宣传指导纲要问答》，舆论矛头指向对美国。而中国外交部发言人赵立坚则以中英文发推特称，美国军方可能将新型冠状病毒带到了中国武汉，推特中文版周五在网上疯传，激发了中国网民的反美情绪。

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据自由亚洲今天报道说，中国宣传机器抹黑美国，指美军将病毒带到武汉。中国外交部发言人赵立坚则以中英文发推特称，美国军方可能将新型冠状病毒带到了中国武汉。

中国大陆互联网传出一份名为《疫情期间涉美宣传指导纲要问答》的标准答案，目前无法核实是出自官方，或亲官方网民授意发布。该“问答”列出了11个问答，其中包括：若美国没有爆发疫情，如何应对？应着力于宣传新冠病毒是美国对华人的生物战，但要切记，只能让红色自媒体去实施。如果美国爆发大规模疫情，要指出美国政治体制不利于疫情防控，并大力肯定中国的政治优越性。如果美国的死亡率降低了，可指出美国政府隐瞒数据，把新冠肺炎死亡数统计为流感死亡数等。

该报道称，贵州大学退休教授杨绍政本周五（13日）接受自由亚洲电台采访时表示，暂无法判断这份问答出自官方还是民间，但是可以肯定是针对美国而确立的舆论导向。他说：“对美宣传指导纲要，我们没有证据表明是共产党干的，这是第一个问题，第二各问题就是这分标准答案无论是谁，如果他真的是这样搞，那么只能说他们是无耻的，只能说明他们没有基本的原则。”

疫情自发生以来，外界质疑中国政府隐瞒新冠病毒肺炎疫情。本月上旬，美国国务卿蓬佩奥称，由于中方不公开、不透明，美方获得的信息不完善，导致美方落后于疫情挑战。杨绍政对自由亚洲表示：“一个人或者一个组织，只要他有基本的行事准则，他一定是依照证据来说话，而不是同样一个事实，我的目的就是要攻击对方。你做得好我从另外一个角度攻击你，你做得差，我又从另一个角度攻击你。如果按照他的方式就是在搅浑水，想把是非对错颠倒。”

该报道说，本周四，中国外交部在非正常场合，对美国发出一项惊人指控。中国外交部发言人赵立坚在美国社交媒体推特上用中英文称：“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”

而另一位中国外交部发言人耿爽，也在记者会上批评美国 : “我们敦促美方的个别官员，尊重客观事实，尊重国际公论，与其把时间放在攻击抺黑，怨天尤人上，不如把时间放在防控疫情，加强合作上。”

报道说，上述消息本周五在中国网络世界疯传，网民纷纷指责美方向中国输出新冠病毒，隐瞒疫情等，要求美国公布新冠病毒感染人数。网民刘先生对自由亚洲说，“当局煽动病毒来自美国，渲染西方疫情。中共的目的就是掀起一轮反美反西方的狂潮、煽动民族主义，转移国内追责新冠病毒和对经济崩溃的注意力，让民众产生爱国和自豪，维稳他们的统治。这是当局精心布置的宣传攻势，先在推上发消息，再转到国内。”

一个月前，网络传出美国军人利用参加武汉军运会机会，把病毒带到武汉，部分中国网民还说，去年10月，美国派人来武汉参加世界军运会时，把病毒传到武汉的。曾有网民质疑，美国为何不把病毒带到上海、北京，而仅带到一个中国二线城市。也有网民认为，政府试图通过煽动百姓的反美情绪，强调中共体制的优越性，籍此进一步加强所谓的国民教育。

该报道称，北京独立学者查建国对该台说：“中国的制度是一个极权制度，是一个强力政府控制全国的体制，这个体制对于像触发疫情这样的公共安全来说，也可从两方面来看，就是成也萧何败也萧何。前期防疫失败，拖延了防疫的黄金期，引起疫情在武汉的大爆发。”

报道指出，关于病源模糊的零号病人，中国医学界早有争议。有传言说零号患者来自武汉实验室，也有消息说是一位年届七旬的老人，此人被确认于去年12月1日（《柳叶刀》1月24日发文）发病。但本周又传出早在11月17日就出现首位感染者，但中国政府一向将此类消息视为“国家秘密”，拒绝表态。不过，中国外交部发言人赵立坚在推特留言指新冠防疫“零号病人”在美国，却未加以说明，更无从核实。

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