中国网民与审查公开赛跑 接力传播遭禁删的《发哨子的人》

与李文亮医生同一所医院的艾芬医生，有一个遭到噤声的吹哨人，对『人物』倾吐心声。

中国一家杂志《人物》在网上发表了一篇对一名医生的采访，这名医生被警告不要分享有关冠状病毒的信息。这篇文章很快就消失了。但审查机构似乎低估了中国网民的愤怒、决心和创造力，他们对审查者冷嘲热讽，用中国传统书法、表情符号、摩斯密码，甚至是“火星文”等富有创意的方式重构了这篇文章，并在中国社交媒体上反复进行转载。不过现在没有消息报告，中国网络的审查继续允许网民抗争接力。但是，微信也出现了艾芬报道内容的不同外语版本。

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据纽约时报今天报道说，中国网民与审查赛跑，接力传播《发哨子的人》。

报道称，起初，审查似乎取得了胜利。一家杂志在网上发表了一篇对一名医生的采访，这名医生被警告不要分享有关冠状病毒的信息。这篇文章很快就消失了。但审查机构似乎低估了中国网民的愤怒、决心和创造力，他们对审查者冷嘲热讽，用中国传统书法、表情符号、摩斯密码，甚至是“火星文”等富有创意的方式重构了这篇文章，并在中国社交媒体上反复进行转载。

在《人物》发表的采访中，武汉市中心医院的急诊科主任艾芬讲述了她在去年12月试图提醒其他医生和以前医学院的同学注意这种病毒、却遭到领导“前所未有的严厉斥责”的经历。武汉市中心医院是首批接收新冠患者的医院之一，也是“吹哨人”李文亮供职的单位。

据艾芬说，“早知道有今天，我管他批评不批评，‘老子’到处说，是不是？”艾芬说，她曾把一份病毒检测报告的照片发给大学同学。这份检测报告显示，一名患者可能感染了“SARS冠状病毒”。艾芬在图片中用红色圈出了这几个字。当晚，这份报告传遍了武汉的医生圈，转发这份报告的就包括那八名遭到警方“训诫”的医生。

随着中国的互联网用户各出奇招、试图绕过审查，她的言论和对她被噤声的愤怒引发了广泛的讨论和转发。有网友写道：“有人发了哨子，有人吹了哨子，现在有人需要传播哨子。”也有网友说：“采访记录可以删除，但全国各地医生脑子里的记忆无法删除，全国各地医生心中的愤怒无法删除。”

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