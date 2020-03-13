剑指高层隐瞒还是佐证指控美国 港媒指北京早在11月中旬就有新冠肺炎病例文件引关注

新冠肺炎疫情持续延烧，世界各国都相当紧张，一般认为该病是在去年12月于武汉爆发，不过有香港媒体指出，从中国政府的未公开文件中可以发现，最一开始的源头是名55岁湖北男子，时间点则是去年11月17日。

广告 继续浏览后续

据中国时报今天报道说，港媒揭露陆政府未公开文件，早在11月中旬就有新冠肺炎病例。根据香港媒体《南华早报》说，该报记者独家取得中国大陆政府非公开文件，上面表示有名湖北省55岁男子可能就是第一名感染新冠肺炎的病患，此外文件的日期远比大家所认知的12月还早，是在11月17日时就有纪录。

该报道称，而且当时一天大约会新增1-5名的新冠肺炎病患，而在12月20日时确诊病例就已经来到60例，不过一名具有医学界背景的爆料者表示，在12月时许多医生都只知道是在治疗一种新的疾病，并不知道这些人罹患的是新冠肺炎。

该报道指出，现在专家极力想要找到第0号病人，借此找到新冠病毒的来源，而这些未公开文件提供了该病毒最早的传染方式，希望能借此找到源头，目前主要认为是由野生动物传染给人类，不过还需要经过更准确分析、判断，才能够确定该新冠病毒的起源。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅