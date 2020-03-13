外媒称中国工厂复工空转忙

10日，中国国家主席习近平在武汉新冠疫情爆发后首次访问了被指为病毒发源地的湖北省武汉市。中国官方媒体评价称，此举展示了中国国内病毒扩散势头减弱，疫情得到解决的自信。但工厂的开工率却与这种自信相差甚远。因中国政府采取的道路限行和封锁措施，工厂运转人手严重不足，零部件和原材料也无法正常供应。若想修复因新冠疫情而崩溃的全球供应网，还需要很长一段时间。

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据朝鲜日报今天报道说，中国工厂空转忙，汽车工厂开工率30%。

该报道引述据日本《经济新闻》11日消息称：“中国制造工厂因人手不足，实际开工率仅为平时的一半”，“若想工厂满负荷运转预计还需要很长一段时间。”据一位在中国经营工厂的中小企业负责人称：“中国部分省市地区为了掩盖经济萧条，存在让工厂空转的情况。”

复工进度最慢的是汽车行业。据多家外媒称，现代、通用等16家跨国企业于2月10日前后重启了84%的中国国内主要生产基地的生产。但据悉，这些工厂的平均开工率约为30%。仅有六成左右的员工复工，加之供应链崩溃，零配件供应也不顺畅。

智能手机生产的恢复也十分缓慢。据中国信息通信研究院称，上月苹果在中国国内的iPhone出货量为49.4万部，较去年同期（127万部）减少了61%。有工厂选择推迟或放弃复工。据业内人士称：“部分快销服装企业放弃春装生产，正在筹备秋装。”企业因人力短缺纷纷在当地招聘临时工，但就连这也不甚顺利。

据该报道说，而成功复工的企业又面临着新的难关。因新冠疫情长期化导致中国消费市场低迷，而新冠病毒的扩散还加大了全球经济萎缩的可能性。即便全球最大的生产基地——中国工厂恢复正常，一旦市场需求消失，还可能重新减产。业内人士表示：“做好了事态长期化的思想准备，正在加以应对。”中小企业和小微企业受到的打击更加严重。据一位中小企业有关人士称：“大企业可以堆积库存，但中小企业大多是生产后直接交货，如果不能确保供货处的稳定，工厂很难运营。”

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