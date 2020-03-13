新冠肺炎病毒罪魁祸首是美国 中国外交部发言人们这样说

耿爽的同事，外交部另外一个发言人赵立坚周四用中英文发推说：“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”耿爽说：“事实上，国际社会，包括美国国内，对病毒源头问题有不同看法。中方始终认为，这是一个科学问题，需要听取科学和专业的意见。”外交部新闻司司长华春莹在周四稍早说：“将这种病毒称为中国新冠病毒是绝对错误和不恰当的。”

广告 继续浏览后续

据美国之音今天报道说，新冠病毒起源美国？赵立坚狂推，耿爽闪避，华春莹抱怨。

中国外交部发言人耿爽周五（3月13日）没有正面回答有关美军把新冠病毒带到武汉的说法。据耿爽说：“事实上，国际社会，包括美国国内，对病毒源头问题有不同看法。中方始终认为，这是一个科学问题，需要听取科学和专业的意见。”

美国之音说，耿爽的同事，外交部另外一个发言人赵立坚周四用中英文发推说：“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”赵立坚还在推文上附上了美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德的一段视频。视频中雷德菲尔德说，有些看上去是死于流感的美国人后来进行的新冠病毒测试为阳性。

该报道说，赵立坚的这条推文周五在微博上进入热搜，被提及次数达89000次。

据南华早报周五消息，赵立坚在周五早上转发了加拿大的一个阴谋网站上提出的一项指控，说全球疫情起源于美国，而不是武汉的海鲜市场。这个网站称是美国军人去年10月参加武汉世界军人运动会的时候把病毒带过去的。有一百多个国家的军人参加了这次军运会。据赵立坚的推文说,这个说法令人震惊，它改变了他过去相信的很多东西。

该报道称，赵立坚曾经在中国盟友巴基斯坦大使馆工作，是社交媒体的一个活跃用户。他在2月24日作为外交部发言人首次亮相。

赵立坚的领导，外交部新闻司司长华春莹在周四稍早转发了雷德菲尔德的这段视频，而且发文说：“将这种病毒称为中国新冠病毒是绝对错误和不恰当的。”

美国之音说，推特在中国国内是被禁用的。中国外交官们在越来越多地使用推特，英文推文的读者是外国人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅