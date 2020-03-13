新冠肺炎 外媒指中国宣传塑造习近平英雄形象拯救世界

中国领导人习近平3月10日视察武汉，在街道上向被隔离的民众挥手致意。

随着中国国内新冠病毒的扩散势头放缓，中国官方媒体纷纷开始突出中国国家主席习近平。中国官方媒体CCTV网在评论中说：“在过去的一个多月里，习近平主席亲自指挥和应对了这场没有硝烟的特殊战争。习近平主席始终从战略上洞察全局，深入判断，正确应对。习主席的蓝图是中国国家统治体制和能力现代化的现实版教科书，再次显示了中国制度的优势。部分外媒和网民在问，为什么本国领导人的迟缓应对和中国最高领导人的全力以赴有如此大的差距。”

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据朝鲜日报报道说，中媒赞颂习近平拯救世界。

该报道说，10日，中国国家主席习近平在新型冠状病毒疫情爆发后，首次访问了病毒发源地中国湖北省武汉市。这距离中国政府为防止病毒扩散而封锁武汉时隔48天的时间。

据中国官媒CCTV，习近平当天上午乘飞机访问武汉。习近平访问火神山医院，慰问了医护人员和患者，并视察了社区的防疫情况。他在同当地干部举行的会议上称：“正是因为有了武汉人民的牺牲和奉献，有了武汉人民的坚持和努力，才有了今天疫情防控的积极向好态势”，“武汉人民不愧为英雄的人民。”有舆论分析认为，习近平访问武汉是为了安抚近两个月来受到战时水平管制的居民的不满，并展现对疫情平息的自信。武汉从日增近两千例确诊病例，下降至9日的17例。

该报道说，另有分析认为，此次访问是为了回避应对不及时的谴责声，并强调习近平的功绩。当天中国官媒罕见地以快讯形式报道了习近平访问武汉的视频和内容，《新闻联播》进行20分钟的大篇幅的报道。随着中国国内新冠疫情趋于平息，中国官媒报道习近平访问武汉时声称：“习近平明智的应对拯救了中国和世界。”

中国国内的批判性知识分子一直谴责在新冠疫情期间“习近平没有出面”。1月25日在成立新冠肺炎疫情工作领导小组时，也是安排李克强总理担任组长，而非由自己亲自出任。随着责任论甚嚣尘上，习近平于2月10日现身北京防疫现场进行视察，并于2月13日正式替换了湖北省、武汉市党委书记。

朝鲜日报该报道说，中国媒体开始将习近平塑造成英雄。

随着中国国内新冠病毒的扩散势头放缓，中国官方媒体纷纷开始突出中国国家主席习近平。

中国官方媒体CCTV网7日在评论中说：“在过去的一个多月里，习近平主席亲自指挥和应对了这场没有硝烟的特殊战争。习近平主席始终从战略上洞察全局，深入判断，正确应对。习主席的蓝图是中国国家统治体制和能力现代化的现实版教科书，再次显示了中国制度的优势。部分外媒和网民在问，为什么本国领导人的迟缓应对和中国最高领导人的全力以赴有如此大的差距。”

据该报道说，中国共产党机关报《人民日报》等媒体也发表文章，称新冠肺炎事件之后外国领导人、企业家对习近平的应对方式表示赞赏，说“习主席向世界传达了自信和责任感”。这种报道，是在一个月前一度每天增加3000名的中国国内新确诊患者在本月8日降至40名，中国以外国家的患者剧增的情况下出现的。中国当局一直批判“中国责任论”，说“虽然第一例患者来自中国，但没有证据表明病毒始于中国”。之后，由于采取“封锁城市”等果断措施，提出了“中国贡献论”，认为中国对世界做出了贡献，现在则开始正式突出习近平的功劳。

中共中央对外联络部副部长5日在记者招待会上说：“各国政府和政党关注习近平总书记的明智领导、对人民的深情厚谊、世界责任感和中国特色社会主义制度在传染病防疫过程中表现出来的能力，对此给予积极评价，对中国的组织动员能力和执行能力感到敬佩，认可中国在传染病防疫阻击战中为世界赢得了时间，积累了经验。”

该报道说，美国《华尔街日报》（WSJ）曾于8日发表题为《中国政府将习近平描绘成新冠肺炎战斗英雄》的文章，说中国官方媒体的报道是为了逃避对中国领导层迟缓应对方式的批评。

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