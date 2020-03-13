新冠肺炎 官方报告显示疫情扫尾

中国国家卫生健康委员会今天公告，3月12日全国报告新增新冠肺炎确诊病例8例，新增死亡病例7例，新增疑似病例33例。新增确诊病例自1月20日卫健委公布全国数据以来首次回落至个位数，再创新低。

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据路透社今天报道，3月12日中国大陆新增新冠肺炎确诊8例再创新低，其中境外输入3例。

中国国家卫生健康委员会周五公告，3月12日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例8例，新增死亡病例7例（湖北6例，山东1例），新增疑似病例33例。新增确诊病例自1月20日卫健委公布全国数据以来首次回落至个位数，再创新低。

此外12日新增死亡病例亦降至个位数，创1月21日以来低点。国家卫健委数据并显示，当日新增报告境外输入确诊病例3例（上海2例，北京1例）。截至3月12日24时，累计报告境外输入确诊病例88例。

当日新增治愈出院病例1,318例，解除医学观察的密切接触者2,483人，重症病例减少237例。

湖北当日新增确诊病例5例（武汉5例），新增治愈出院病例1,255例（武汉1,103例），新增死亡病例6例（武汉6例），现有确诊病例13,171例（武汉12,358例），其中重症病例3,948例（武汉3,793例）。

湖北累计治愈出院病例51,553例（武汉35,197例），累计死亡病例3,062例（武汉2,436例），累计确诊病例67,786例（武汉49,991例）。新增疑似病例1例（武汉1例），现有疑似病例49例（武汉44例）。

该报道说，累计收到港澳台地区通报确诊病例190例：香港特别行政区131例（出院75例，死亡3例），澳门特别行政区10例（出院10例）。

报道称，台湾报49例（出院20例，死亡1例）。

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