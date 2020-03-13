报导李文亮造谣受训诫还指人不传人官媒记者受褒奖引来祸国殃民之典范批评
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武汉医师李文亮因率先揭露疫情而被诬指“造谣”，在第一时间报导这则新闻以及武汉肺炎“未发现明显人传人”的官方新华社记者廖君，近日却因疫情相关报导而获赞扬“逆行而上的女记者”。网络批评指责“廖君继续误导公众”， “以此成功欺上瞒下，是新冠病毒肺炎一发不可收拾之开端，成为祸国殃民之典范”。
据中央社今天报道说，报导吹哨人造谣却获赞，新华社记者挨批墙头草。武汉医师李文亮因率先揭露疫情而被诬指“造谣”，在第一时间报导这则新闻以及武汉肺炎“未发现明显人传人”的官方新华社记者廖君，近日却因疫情相关报导而获赞扬“逆行而上的女记者”。北京光明日报在3月8日妇女节当天推出“向你致敬！逆行而上的女记者”专题报导，主角是14名陆媒女记者，事蹟是她们在2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情期间在第一线的工作表现。
据光明日报形容，“面对突如其来的疫情，她们如战士一般，逆行而上，冲在战‘疫’最前线，展现出媒体人的责任与担当”；另据澎湃新闻，中国国务院新闻办当天记者会中，廖君“作为6名疫情防控一线的巾帼奋斗者”，与记者见面。
该报道说，但是中国大陆网友近日追出廖君在这次疫情中最著名的两篇报导，并痛责她是“新冠肺炎最成功的墙头草”。其中一篇是今年1月1日引述武汉市公安局说，“日前一些关于‘武汉病毒性肺炎’的不实信息在网络流传…8人因散播不实信息，被警方依法处理”。廖君文中的“8人因散播不实信息”即包括武汉市中心医院医生李文亮。他率先在微信朋友圈披露疫情消息而遭警方训诫，并因工作而感染武汉肺炎，2月7日不治。
新华网去年12月31日下午3时47分刊出的消息，则是廖君另一篇重要报导，其中指“…到目前为止调查未发现明显人传人现象，未发现医务人员感染”。此外，微信公众号“牛角君”指出，上述两篇报导之外，廖君12月31日晚间9时许还在新华网发表“实地探访华南海鲜市场 店铺多数正常营业”报导。
该报道称，牛角君指责“廖君继续误导公众”， “以此成功欺上瞒下，是新冠病毒肺炎一发不可收拾之开端，成为祸国殃民之典范”。
报道引据光明日报网消息，廖君是新华社湖北分社都市部主任、高级记者，“去年12月30日晚7点，获悉武汉市卫健委医政医管处下发两份红头文件后，第一时间上报给分社社长唐卫彬和总编室值班领导。在分社的大力支持下，通过多种渠道证实，发出了关于武汉此次疫情报导的首篇稿件”。
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