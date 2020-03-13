李文亮死微博最后一贴不死 59万人续跟留言筑中国哭墙

被喻为武汉新冠肺炎“吹哨人”的武汉眼科医生李文亮，去世已过一个月，想不到他的个人微博，至今还“活着”，成了内地网民尽诉心中情的树洞、《解忧杂货店》中那个信箱，甚至耶路撒冷的“哭墙”。在他最后一则帖文中，至今有59万条网民留言，有人给李文亮留言，希望他能给自己在天堂的父亲问好；也有人捡到一只浪猫，也来诉告李亮：面临考试压力的高考生，则诉苦...但这个树洞或信箱没有穿梭时空传递讯息的法力，只有网友们相濡以沫，抚平在疫情之下的各种伤痛。

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据苹果日报今天报道说，新冠肺炎李文亮微博变“哭墙”，59万网民留言尽诉心中情。

李文亮是在2月7日离世，在他的个人微博的最后一则帖子则是在2月1日发出的，内容是李文亮对亲友交代确诊一事：“今天核酸检测结果阳性，尘埃落定，终于确诊了。”但这则帖子并没有随李文亮离世而消失，相反至今仍因为有网民留言而充满生命力。

该报道称，截止今日3月13日下午3时，这则帖子有260万个“赞”、59万条留言以及15.8万个转发。几乎每天都有成千上万的网友，给他写留言，几乎是以每分钟增加一条留言的速度持续增长，从未停歇。甚至有网民花了整整3个小时，仅仅看完了1%的网友留言，堪称奇葩。

在这59万条留言中，早期多是对李文亮的慰问与祝福，及至他离世后，不少网民表达对他的遭遇寄予同情之余，亦有称赞他当日披露疫情的作为，以及批评湖北当局隐瞒疫情和展示对言论自由的渴望等等。

本对此，近日，网民的留言变得多样化，仿仿佛把李文亮的微博当成尽诉心中情的树洞、《解忧杂货店》中那个信箱，甚至耶路撒冷那道哭墙。有网友给李文亮留言，希望他能给自己在天堂的父亲问好。“对了李医生，你在天堂能见到我的爸爸吗？他是脑出血走的，六年前，如果见到他，可不可以以你医生的身份提醒他少抽烟不要生气，拜托啦！”

有网友捡到了一只流浪猫，也跟李文亮倾诉：“昨天在捡回一只猫，第一次碰到他大概是20天前，当时对人的警惕性很高，晚上很冷就在门衞室口蹲着，之后又不知道去哪流浪了...”

面临考试“压力山大”的网友，也来留言诉苦：“很晚了，重庆这边下起了大两，我还是睡不着，我还有两个月就要高考了，最近疫情控制的很不错，应该要结束了吧。一切都会起来的。祝我高考顺利，晚安哦，李先生。”另外，怀了孕的女网友，半夜因为恶心而惊醒；至于有恋爱烦恼的网友留言数量，更是惊人；甚至连好事将近，准备要见对方家长了，也会产生烦躁和忧虑。

报道说，除了这些自我倾诉型的网友外，还有很多网友报喜和报忧的。甚至有股民跑聊起了市场行情：“你说今天股市会涨吗？我猜没戏。”很多网友看过李文亮的微博，知道他是个馋嘴的“吃货”，于是经常在该处分享美食图片。还有人竟然大早上醒来后，发现自己梦见了李文亮：“睡不着，又来这里，看大家和你唠叨。”

就连近日内地天气回暖，感受到春暖花开的网民，也来留言：“李医生，春暖花开，昨天和几个同事陪孩子去渭河滩挖沙子，人挺多，孩子们很开心，抓起沙子往自己头上扬，一切都会过去，但是希望一切都不被遗忘，过了很多年以后，你还是人们心中的丰碑。”也有网民互相留言跟帖作回应，彼此打气、加油，就仿似《解忧杂货店》中，获得回信一样那么神奇。

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