林书豪为中国肺炎名称打抱不平批种族歧视

对彭佩奥及麦卡锡等人称新冠病毒疫情为“中国肺炎”、“武汉肺炎”，台湾篮球运动员，效力北京俱乐部的林书豪发文厉指这是种族主义言论。据消息称，林书豪在新冠病毒疫情爆发后曾多次为武汉捐款捐物。林书豪赞扬抗疫列举各国名单没有提及台湾。

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据世界日报今天报道说，谴责美官员称“中国肺炎”是种族歧视，林书豪捐款武汉。

效力于CBA北京首钢的前NBA球星林书豪，近日接连在社群媒体上发表对新冠肺炎的看法。11日，他砲轰美国部份高官、媒体与议员使用“中国病毒”称呼新冠肺炎；12日，他在Instagram上宣布，已透过自己的基金会向武汉捐款人民币100万元（约14万美元），他个人也将捐出15万美元（约人民币105万元），并谴责种族歧视、排外主义及攻击亚裔的行为。

该报道综合媒体消息，对于新冠肺炎，国务卿彭佩奥（Mike Pompeo）、大众电视台主播卡尔森（Tucker Carlson）、共和党众议院领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）等人，却仍然使用“中国肺炎”或“武汉肺炎”这类带有地域和种族歧视的词语。林书豪11日发推怒怼麦卡锡，“这是种族主义言论，你对这个词用法的辩护是无知的。全世界都有抗击病毒的英雄，请不要在宣传他们的同时传播种族歧视的恶疾。”林书豪12日又在Instagram上发布长文，谴责种族歧视的行为。

据林书豪写到：“在过去几周，我一直在关注冠状病毒和社会的阴暗面。无数带着种族歧视、排外心理的新闻标题层出不穷，对亚裔的攻击、人与人之间的不信任让人心寒。但我仍然从中看见了希望，中国、韩国、日本、伊朗、意大利这些国家的医务工作者让我肃然起敬，我也看到了仍有一些人不在乎种族和背景，愿意彼此帮助。”

“少一些恨意，多一些同理心。让我们学习他们，行动起来，帮助需要帮助的人。每个人请做好该做的隔离，勤洗手、戴口罩，避免接触到病毒。大家团结起来，战斗下去！”

该报道说，其实，疫情爆发后，林书豪就曾多次为武汉捐款。1月31日，林书豪和广东男篮名宿李群组成的篮球联盟，向湖北省青少年发展基金会捐赠了人民币100万元，“豪群联盟”还发动全员募集并采购应急物资，驰援武汉的医疗工作者。2月13日，他又以故友高以翔的名义向武汉再捐款人民币50万元（约7万美元）。演员高以翔去年11月在节目录制过程中晕倒，抢救无效去世。

报道称，目前，疫情延烧到NBA，犹他爵士队球星戈贝尔（Rudy Gobert）新冠病毒检测呈阳性，成为NBA首位确诊球员，NBA随即宣布停摆。林书豪也发文表示，相信上帝会帮他们渡过难关。

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