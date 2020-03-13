武汉肺炎还是华盛顿肺炎 中美病毒源头指控战开撕 赵力坚悍控美国

中国外交部发言人周四暗示，可能是由美国军方将新型冠状病毒带到了中国武汉，使中美之间的口水战愈演愈烈。武汉是此次疫情的重灾区。

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据路透社报道，中美口水战升级，中国外交部发言人称可能是美军将新冠病毒带到武汉。中国外交部发言人周四暗示，可能是由美国军方将新型冠状病毒带到了中国武汉，使中美之间的口水战愈演愈烈。武汉是此次疫情的重灾区。美国官员指责中国对去年晚些时候在武汉首次出现的病毒疫情反应迟缓，而且不够透明。中国对此表示强烈不满。

美国国家安全顾问奥布莱恩(Robert O'Brien)周三表示，中国最初并未很好地应对新冠疫情的爆发，有可能让全球晚了两个月应对；世界原本可以在这两个月中做好准备并大大限制疫情严重程度。中国外交部发言人赵立坚周四在他的推特账户上写道，可能是美军将冠状病毒带到受疫情影响最严重的中国城市武汉。

路透社据赵立坚发推文称，“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”赵立坚没有提供任何证据来证明他的观点，即美国军方可能要为中国的疫情负责。

周四早些时候，外交部发言人耿爽在被问及奥布莱恩的言论时表示，我们希望美方的个别官员在这个时候集中精力应对疫情、推进合作，而不是向中国“甩锅”、“推责”，诋毁中国政府和人民的抗疫努力。这种做法既不道德，也不负责任，而且对美国本国的疫情防控工作丝毫没有帮助。耿爽补充说，“美国的这位官员称美国和国际社会应对疫情滞后，责任在中方——国际社会的公论是，中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模和中国效率。正是由于中方采取强有力防控措施以及中国人民作出的巨大牺牲，才有效阻遏了疫情向世界上其他国家的蔓延，为国际社会抗疫争取了宝贵时间。”耿爽说，“我们敦促美方个别官员尊重客观事实，尊重国际公论，与其把时间花在攻击抹黑、怨天尤人上，不如把时间花在应对疫情、加强合作上。”

据路透社说，去年12月，这种新型冠状病毒出现在武汉和湖北省，迄今为止，全球约三分之二的病例都是在这些地区发现的。但最近几周，绝大多数新病例发生在中国境外。中国有关部门在1月和2月采取了严厉的措施，包括几乎完全封闭湖北省，以防止中国其他城市爆发武汉这样的疫情，并减缓疫情向海外蔓延。

特朗普政府指出，其在1月底已经做出决定，限制来自中国的航空旅行，以抵御外界对其应对疫情反应太慢的批评。批评人士称，特朗普在公众场合淡化了此次疫情的严重性，联邦政府在推出检测方面行动迟缓。

据奥布莱恩称“不幸的是，武汉爆发的这次疫情没有采用最佳应对方式，而是被掩盖了，”奥布莱恩在一家智库表示，并引用了中国公民关于医生被要求保持沉默或遭孤立的报导，“以致于病毒消息无法外传”。“这很可能导致国际社会晚了两个月才做出回应”，在这两个月中“我们本可以在很大程度上抑制在中国和目前在世界各地发生的情况。”据奥布莱恩说，“我们对此做出了出色的反应，但是...中国一开始的处理方式是不对的。”

据统计，全球已有超过13万人感染这种新型冠状病毒，逾4,700人死亡，其中绝大多数在中国。美国有1,264例确诊病例，36例死亡病例。

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