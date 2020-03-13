法国将允许华为有限参与5G建设

法国将批准在其5G网络使用部分华为设备，但只能用在网络的非核心部分，因不会构成重大安全风险。此前美国呼吁西方国家在下一代通讯中排除中国华为的参与。

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法国计划批准5G网络非核心部分使用华为设备，两名要求匿名的消息人士今天告诉路透社， 法国网络安全机构（Anssi）即将告知电信运营商，在其法国5G网络布建中允许运营商使用华为设备，但是目前尚未公布任何决定。

消息人指出，法国政府不打算完全禁止华为，已经决定批准部分使用华为的设备，如购买天线设备等，这对网络安全构成风险较低，但是出于安全的考虑，法国会遵循不让华为接近核心移动网络，这些战略领域包括自动驾驶，工业和远程医疗等。

一般认为网络核心属于移动基础设施，主要因为它配备了处理包括用户数据等敏感信息软件。

法国网络安全机构和法国经济部对此不加置评，目前官方没有最后宣布。

法国政府该决定对布依格和Altice两大法国的电信运营商极为重要，因为他们为华为建设大约一半的网络。

法国国有电信运营商Orange已经选择了华为在欧洲竞争对手诺基亚和爱立信。

此前美国呼吁西方国家在下一代通讯中排除中国华为的参与，美国政府指责华为为中国政府从事情报工作。

在此之前，英国和德国等欧洲国家已经宣布允许华为有限度的参与他们国家的5G网络建设。

华为今年2月宣布在法国兴建加工厂，届时会提供500个工作岗位。

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