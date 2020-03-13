湖北省政府官网发文指新冠肺炎病毒伤损睾丸又急删

新冠肺炎持续在全球扩散。湖北省政府周四（12日）在官网刊发华中科技大学同济医院的研轨，指在理论上感染新冠病毒可能造成睾丸损伤，引起舆论关注。研究文章随后遭删除，惟中国内地传媒采访同济医院相关人士指，有关研究在理论上是有依据的，文章主要为提醒患者治愈后检查，相关研究还在继续进行。新冠肺炎病毒被指伤害呼吸系统，心血系统，中枢神经系统以及免疫系统，也伤害男性生殖系统。

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据东网今天报道说，新冠肺炎：湖北省政府删病毒损伤睾丸文章，知情人指研究仍在做。

该报道称，同济医院相关人士指，文章主要为提醒患者治愈后接受生育检查。同济医院相关人士指出，研究文章已讲得很清楚，新冠病毒感染可能造成睾丸损伤“理论上是有依据的”，研究仍在进行当中，暂时未发现有治愈患者存在睾丸损伤问题，惟发文是为提醒患者治愈后接受生育检查。

据报道，两名来自美国国立卫生研究院的下属研究所的作者，上月亦曾在预印本网站Preprints上发表论文，指新冠病毒感染可能会使具有靶点的细，与生殖相关的功能被抑制，从而导致无法制造精子，惟有关论文尚未经同行评议，也未在正式期刊上发表。

报道称，另外北京大学医学部祁丽花、迟晓春等在2007年1月30日曾在学术期刊《基础医学与临床》发表论文《SARS男性患者睾丸组织的病理改变》，指沙士病毒会导致男性患者并发睾丸炎；祁丽花、迟晓春同年2月25日再于《解剖学杂志》发表论文，指沙士病毒导致睾丸炎是多因素共同参与的结果，而病毒引起自身免疫性损伤可能是主要原因之一。

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