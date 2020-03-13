疫情稍好转各地景点挤满人太原当局下令再关食品街

武汉肺炎疫情未受控，内地官员已经想着要拼经济，陕西省上月底就迫不及待重开食品街，然而开业第一天即告人满之患，吓煞当地官员，当天傍晚即下令重新关闭食街景区。属于新冠状肺炎重灾区之一的河南也不甘后人，河南新乡在三月八日妇女节当天为了吸引人潮，宝泉景区免费招待女性，结果又是一片人海。在防疫和经济之间难以取舍的地方干部，也有人铤而走险，例如南京秦淮区有干部建议每名市民派发不少于100元人民币的消费券刺激地方经济。

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对于景区一下子挤满了人而且很多都脱下口罩一起聚餐，不少网民都担心稍告减缓的疫情有可能卷土重来，以致前功尽废。有网民说：“摘下口罩，当街饮食，这就过分了。”

山西省太原市最大的步行街太原食品街2月29日开业第一天，来玩的人非常多，很多人摘下口罩，当街饮食。因为开车来的人太多，一度造成钟楼街严重拥堵。当晚食品街管理公司紧急发布通知要求暂停营业。

内媒报道指，2月29日当日到太原食品街的人非常多，很多人摘下口罩，当街饮食。又因为开车来的人太多，一度造成街道严重拥堵。网上也流传多张当日太原食品街人山人海的照片。食品街景区管理当局傍晚向所有经营商户发出通知：根据《山西省宾馆餐饮景区等服务复工复业新冠状肺炎疫情防控工作指南》的有关精神，经上级相关部门批示，食品街景区暂缓开放，即日起景区内所有商户暂停营业，复工时间另行通知。

不过根据内媒报道，食品街的商铺翌日又陆续开门，有保安称，为防止人群大面积聚集，食品街正逐步恢复。

有网民爆料，河南新乡3月8日也趁热闹，在妇女节当天免费女性，吸引人流前往宝泉景区，一下子景区人山人海，人均距离不足20厘米，也有大人抱着小孩排队。郑重提醒：疫情尚未结束，请广大网友注意防疫。

#河南宝泉景区拥挤不堪#的消息在网络上流传，环球网记者9日上午致电该景区得知，景区在3月8日仅对女士免票，今天已经恢复正常票价。对视频中出现的问题，景区工作人员回复称系暂态入园人数（众多）导致。对此景区也采取了安全措施，进行广播，建议大家保持安全距离，同时表示，景区每日消毒措施到位，有专业人员进行消毒与安全检查。

工作人员称，园区从3月1日起恢复开放，每日限流5000人次，景区于当天下午发布公告称，8日景区即将达到疫情期间游客额定接待量，并于8日13:00启动限流措施。工作人员还称，8日当天没有达到预定限流人数，公告是为了提醒游客注意避峰。

春天是到杭州西湖欣赏桃红柳绿的好日子，一度是全国防疫工作最严的城市之一的杭州，在3月5日当天，上千游客涌入西湖景区太子湾公园游览美景，还出现踩踏草坪、扯拉花枝拍照等不文明行为，保安怒斥“咋不看牌子”。为控制游客量，3月7日开始，景区将实行实名预约制错时游览

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对于西湖旅客不但拥挤而且举止不文明，网友们大肆批评，“在家隔离期间天天看新闻，还以为这次我们不管是素质还是其他方面都一定会提升，以后更加团结 ，一放出去，呵，还是老样子，我想太多了”、“虽然我们国家的疫情有所缓解，按理说大家再坚持这段时间就好了，但是看见好多地方都开始人山人海的，还不戴口罩，几乎全面进入放松期 …真的害怕…大家都警惕点吧，最后关头千万别放松了”。

江苏省南京市秦淮区日前发布一份倡议书，提出为协助企业渡过难关、恢复消费信心，本星期区内的官员到区内的商贸、餐饮企业消费，每人不得少于100元人民币，而且消费要个人支付，不得由政府报销。倡议书建议，区内各党工委、党组、区机关各部门、各直属单位都要参加。

不过，报道却引述政府的工作人员称，倡议书发出后，至今仍谈不出结论，是否有官员外出消费，目前仍是未知数。

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