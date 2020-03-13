病毒在武汉 美军参加的军运会发生了什么?

中国指控美国把新冠肺炎的病毒可能带到了中国武汉世界军人运动会，是新冠肺炎罪魁祸首，尽管中国外交部两名发言人此事件说法一张一弛各有不同，仍有事态闹大趋势。台湾媒体引述中国官方媒体撰文，曝料去年10月下旬在武汉举行的世界军人运动会细节。

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据东森新闻今天报道说，质疑“美军把疫情带到武汉”，中国外交部发言人赵立坚或指“武汉军运会”。

该消息说，美国疾控中心主任罗伯特・雷德菲尔德（Robert Redfield）证实有流感死者可能患新冠肺炎。对此，中国外交部发言人赵立坚昨（12日）晚在推特上，用中英双语连发5条推文怒怼美国，“可能是美军把疫情带到武汉”。文内虽未指出明确证据，但外界认为，赵立坚指的或是去年10月在武汉举行的“世界军人运动会”。

赵立坚其中一条英文推文指出，“向美国发出质疑：美国当季有3400万流感患者，20000人死亡，请告诉我们，这其中有多少人与新冠肺炎有关？”另一篇推文则表示，“2/2 美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”

报道称，新冠肺炎“零号病人”何时出现？一直是外界关注的焦点。由推文内容判断，赵立坚或认为美国有不少新冠肺炎潜在带原者，以此来佐证武汉举办军运会时，“美军把疫情带到的武汉”的说法。

该报道称，据了解，第七届世界军人运动会于2019年10月18日在武汉举行，为期10天，包括美国选手在内，共有109个国家共9308名军人参加。新冠肺炎疫情爆发后，网络上曾传出军运会期间有5名外籍运动员因身患输入性传染病，在比赛期间被送往了武汉市金银潭医院。当时，武汉金银潭医院院长张定宇曾指出，这5名外籍运动员所患的输入性传染病均为疟疾，该病是一种蚊虫叮咬或患者输入带有疟原虫血液引起的传染性疾病，主要症状为发热畏寒以及食欲不振，因此“这都是不需要辟谣的内容”。

该报道说，此外，在网络上流传的文章《为什么武汉这场瘟疫，必须得靠解放军？》，该作者将“美国参赛选手住处离华南海鲜城较近”、“美国参赛选手在比赛中表现较差”以及“病毒首次感染人类时间正值军运会结束”等讯息视为“美国向中国传播病毒”的证据。不过这也仅是个人观点，并没有官方数据可以证明。

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